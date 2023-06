Calciomercato, colpo Inter: 80 milioni subito

L’Inter monitora attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni: 80 milioni da mettere subito sul piatto, affare immediato

Novità importanti per l’Inter, vice-campione d’Europa, che si è dovuta arrendere in finale di Champions League contro il Manchester City. La dirigenza nerazzurra continuerà a lavorare per allestire una rosa ancora più competitiva da affidare a Simone Inzaghi.

L’Inter continuerà a lavorare in ottica calciomercato per chiudere affari sensazionali in vista della prossima stagione. Dopo qualche giorno di pausa, la dirigenza è tornata alla carica per chiudere nuovi affari per il futuro. Da Barella a Lautaro Martinez, la società milanese dovrà fare attenzione anche a possibili assalti delle top d’Europa, che sarebbero pronte a sferrare l’assalto decisivo in questi giorni.

Una strategia di calciomercato davvero suggestiva per poi investire nuovamente milioni per arrivare a profili da urlo da affidare all’allenatore Simone Inzaghi. L’Inter vorrebbe tornare campione in Italia e in Europa continuando il percorso di crescita di questi anni vissuti a mille.

Calciomercato, affondo in Premier League: offerta folle

La dirigenza nerazzurra è sempre al lavoro per continuare il percorso di crescita tornando a trionfare in Italia e in Europa. Simone Inzaghi cercherà di cambiare qualcosa dopo i numerosi passi falsi collezionati nell’ultimo campionato, che ha visto il Napoli diventare campione d’Italia.

All’età di 26 Nicolò Barella è diventato uno dei centrocampisti più forti in Europa. Il sardo ha trascinato l’Inter in finale di Champions League contribuendo con gol ed assist da urlo. Il nerazzurro è diventato il giocatore più richiesto da parte della società nerazzurra, seguito anche a lungo dal Newcastle che avrebbe cambiato idea chiudendo in tempi brevi per Sandro Tonali. Nell’ultima stagione, terminata da pochi giorni per l’Inter, Barella è stato protagonista con 9 gol conditi da tanti assist vincenti per i suoi compagni.

Come svelato dal portale fichajes.com Barella sarebbe finito nel minrino del Manchester United, che potrebbe sborsare anche 80 milioni di euro per averlo subito in rosa. Un affare suggestivo per rinforzare il centrocampo di ten Hag inserendolo al fianco di Casemiro e Bruno Fernandes. L’Inter non avrebbe intenzione di darlo via in estate, ma in caso di offerta folle tutto potrebbe cambiare incredibilmente. La dirigenza nerazzurra è sempre molto attenta per quanto riguarda il futuro del centrocampista sardo, ormai vero simbolo dell’Inter. Difficilmente se ne priverà, ma mai dire mai nel calciomercato.