Francesca Brambilla, balconcino da capogiro: che roba!

Francesca Brambilla mette in risalto le sue curve prorompenti da distanza ravvicinata, una visione che accende il web

La sua presenza, in questi anni, si è fatta notare a ripetizione sul piccolo schermo e sui social, facendone una delle principali celebrità e una delle bellezze italiane più in vista in assoluto. I capolavori targati Francesca Brambilla non passano davvero mai inosservati.

Modella lombarda dal fascino prepotente, classe 1992, Francesca è uno dei volti più amati della trasmissione Avanti un Altro, su Canale 5. Il quiz show del preserale della rete Mediaset si caratterizza per un grande e costante successo di pubblico, dovuto a un format estremamente divertente, esaltato non soltanto dalla conduzione di Paolo Bonolis, ma anche dalla presenza delle fantastiche bellezze del ‘minimondo’, che danno al programma una marcia in più.

Francesca è tra queste e insieme alle varie Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi e altre ancora, attira in maniera inesorabile le attenzioni del pubblico in studio e a casa. Celebre anche per essere stata ombrellina della Moto GP per il team Forward, e per la presenza nelle cronache di gossip per diversi flirt eccellenti nel mondo dello spettacolo e dello sport, Francesca raccoglie un seguito entusiasta e numeroso sul web, con oltre un milione di followers su Instagram.

Per rivederla in onda impersonare nuovamente i panni della Bona Sorte, nome di scena, bisognerà aspettare la nuova stagione di Avanti un Altro, ma intanto possiamo combattere la nostalgia grazie ai suoi scatti pazzeschi, che di sicuro faranno assai parlare di sé in estate.

Francesca Brambilla, lingerie devastante in primo piano: scollatura pazzesca che sconvolge il pubblico di Instagram

Francesca si caratterizza per sguardo magnetico e silhouette prorompente ed esplosiva, dalle curve clamorose. Che mette in risalto anche in questa occasione, con visioni ravvicinate a dir poco micidiali.

In lingerie intima, la sua scollatura quasi sembra bucare lo schermo. Forme eclatanti per le quali i complimenti si sprecano. Francesca gioca con i fan in foto in cui oltre al suo fisico spaziale si fa apprezzare anche per smorfie spiritose. Like a pioggia, commenti entusiasti e carichi d’amore, la passione degli ammiratori si infiamma in un attimo e non potrebbe essere altrimenti.

Francesca si prepara a rubare la scena sulle spiagge in questi mesi, non vediamo l’ora di assistere ai prossimi scatti che ci faranno sognare sempre di più.