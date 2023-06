Il rinnovo non arriva: addio Milan a zero tra un anno

Non è previsto alcun rinnovo di contratto per il giocatore, che lascerà il Milan a parametro zero al termine della prossima stagione

Dopo i rumorosi addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan è al lavoro per cercare di individuare i migliori rinforzi da regalare a mister Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

L’obiettivo della società rossonera è arrivare al ritiro estivo con una rosa già abbastanza definita, in modo da consentire al tecnico di Parma di lavorare fin da subito con i nuovi acquisti.

In questo mercato estivo il Diavolo sa bene di non poter sbagliare, dato che i giocatori arrivati la scorsa estate hanno reso al di sotto delle aspettative. L’unico che è riuscito a mostrare le sue qualità è stato Malick Thiaw, mentre non si può dire altrettanto per Aster Vranckx, Yacine Adli e soprattutto Charles De Ketelaere, vero flop dell’ultima stagione rossonera.

Al di là di quelli che saranno i prossimi colpi, Pioli sa bene di poter contare su un gruppo molto solido, dove spiccano alcune colonne imprescindibili per il Milan. Basti pensare a figure come Maignan e Tomori, ma anche a elementi come Theo Hernandez, Giroud e Tonali, fino ad arrivare a Simon Kjaer.

Va via a zero nel 2024: il Milan ha deciso

Il difensore danese, 34 anni, è rientrato da un brutto infortunio provando a mettere a disposizione tutta la sua esperienza. Tuttavia, proprio le ultime notizie su Kjaer non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan.

Nell’ottobre 2021 il difensore della Danimarca trovava l’accordo con la società milanese per il rinnovo del contratto fino al 2024. Una notizia che ovviamente i tifosi rossoneri accolsero con grande soddisfazione, viste le qualità sportive e umane del giocatore.

La speranza dei fan del Milan è che si possa ulteriormente prolungare il contratto di Kjaer, ma stando agli ultimi rumors non è da escludere che la prossima possa essere l’ultima stagione del danese a Milano.

Il centrale difensivo – che percepisce uno stipendio di 1,5 milioni di euro all’anno – ha sempre fatto capire di essere disposto a rimanere in rossonero, ma il Milan sembra avere altre idee.

Il reparto difensivo può già contare su elementi come Kalulu, Tomori, Thiaw e Gabbia, in attesa di qualche altra pedina che vada a rinforzare la rosa. Per questo non sembra più esserci spazio per Kjaer: il danese lascerà il Milan a parametro zero al termine della prossima stagione.