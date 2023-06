“Mi ha fatto una confidenza”, colpo di scena Spalletti: tifosi del Napoli scioccati

Arriva una spiazzante rivelazione sull’ormai ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. A farla è un suo amico di vecchia data, un personaggio noto

Il Napoli campione d’Italia ha voltato pagina: è già stato sancito il cambio di allenatore, con l’addio di Luciano Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia, che si è presentato alla stampa. Assieme al presidente De Laurentiis, il tecnico francese ha ribadito che l’obiettivo è continuare a vincere, ma a patto di avere ancora una squadra forte.

Problemi che non riguardano più Luciano Spalletti, che dopo aver lasciato Napoli prosegue i festeggiamenti in via personale. Pochi giorni fa una mega festa nella sua tenuta di campagna in Toscana, dove l’ex allenatore azzurro – in perfetto stile da tifoso – sfoggiava sotto la camicia una maglia del Napoli. E questo farà Spalletti per un anno, visto che ha concordato con De Laurentiis un periodo “sabbatico” della durata di una stagione.

L’ex azzurro farà il tifo per Garcia e Kvaratskhelia, e intanto emerge un retroscena che ha raccontato un amico dell’allenatore.

Si tratta di Marco Masini, il cantautore fiorentino, che ha raccontato di una confidenza che Spalletti gli ha fatto. “Non ho mai avuto dubbi su Luciano a Napoli”, ha spiegato l’artista a Radio Kiss Kiss Napoli. Anche lui era presente alla festa di Spalletti, ed è stato proprio quello lo spunto. “Ci siamo divertiti molto. Luciano aveva pensato di fare questa festa in onore di suo fratello (scomparso nel 2019, ndr), sono andato con piacere. E’ vicino casa mia e gli avevo promesso di cantare se avesse vinto lo scudetto”.

Marco Masini racconta l’emozionante retroscena su Spalletti

Marco Masini ha raccontato un retroscena che nessuno conosceva, e che riguarda l’esperienza di Spalletti a Napoli.

“Quando Luciano mi ha telefonato per invitarmi alla festa, mi ha raccontato di come Napoli gli sia entrata nel cuore – ha detto il cantante – è stato un momento commovente, perché conosco bene Luciano e so quanto sia sensibile. L’ho sentito molto emozionato e così l’ho visto poche volte”.

Sicuramente un grande amore per Napoli e per i colori azzurri, ma che purtroppo non hanno impedito a Spalletti di salutare tutti e di andare via.

Un vuoto importante lasciato nella squadra che ha dominato il campionato, e che – come ha riconosciuto lo stesso Garcia – dovrà ripartire un po’ da zero con il nuovo allenatore. Spalletti farà il tifo per il Napoli e rimarrà fermo una stagione in attesa di nuove chiamate. Questo l’accordo trovato con il presidente De Laurentiis per concludere il contratto in anticipo di un anno.