Blitz per Dimarco: 45 milioni e scambio

Federico Dimarco è diventato l’uomo in più per l’Inter anche nel calciomercato, ecco le ultimissime sul terzino

L’esterno sinistro è reduce da una grande stagione, l’ultimo gol realizzato con l’Italia ha confermato il momento di grazia. Il mancino potrebbe lasciare l’Inter, c’è un grande offerta in ballo che sta spiazzando un po’ i tifosi.

La stagione di Federico Dimarco è stata quasi eccellente, la vittoria della Champions League avrebbe certificato un’annata sontuosa. L’esterno sinistro anche in finale ha dato l’anima, colpendo una traversa e venendo… stoppato da Romelu Lukaku per quello che sarebbe stato il gol del pareggio.

Rimpianti e sfortuna, tanta corsa per tutta la stagione. Era tornato con la nomea della giovane promessa, dopo un anno e mezzo con il Verona di Ivan Juric, e ha dimostrato di poter essere un treno in corsa difficile da fermare. Esterno moderno e con un piede di grande impatto, Dimarco sta appassionando il calciomercato con i top club pronti al blitz decisivo.

Dimarco via dall’Inter, dove giocherà

Le quotazioni dell’esterno sono aumentate, le prestazioni in campionato e nelle competizioni europee sono evidenti. In stagione è stato inizialmente in ballottaggio con Robin Gosens, poi ha preso il largo relegando il tedesco al ruolo di riserva.

Dimarco gioca come esterno a tutta fascia in un centrocampo a quattro o a cinque, da valutarne l’impatto difensivo in uno schieramento a quattro dietro, in marcatura non appare un portento. Migliorando ciò, sarebbe devastante ma c’è già un club interessato fortemente: il Manchester United su Dimarco, l’interesse è concreto.

Gli inglesi sono pronti al colpo, c’è una prima ipotesi che potrebbe allettare Beppe Marotta per i prossimi giorni. Il Manchester offrirebbe 30 milioni più Lindelof, il cartellino dello svedese è quotato intorno ai dieci milioni, anche se è un nome che non entusiasma più di tanto i nerazzurri. Che, al di là degli incassi Champions e delle partenze di Skriniar, Lukaku e Dzeko, potrebbero fare un ultimo sacrificio sul fronte del bilancio.

Dimarco per 45 milioni, un’offerta cash e senza indugi sarebbe valutata in ben altro modo. L’esterno proviene dal settore giovanile e la cessione porterebbe a una netta plusvalenza che darebbe ampio respiro ai conti economici.

Ci sono però alcuni fattori da non sottovalutare: Dimarco è un tifosissimo dell’Inter, non lascerebbe così facilmente la maglia nerazzurra. Sentimento ricambiato dalla curva che lo ha eretto a idolo e in più non sembrano esserci in giro esterni dirompenti come l’italiano pronti a prenderne il posto.