Calciomercato Milan, trattativa sprint: 40 milioni di euro

Il Milan proverà a mettere a segno acquisti di livello assoluto, ma attenzione anche alle cessioni eccellenti: ora è cambiato tutto, servono 40 milioni

Il calciomercato rossonero sta iniziando a far sognare i tifosi del Milan. Tante trattative intavolate nelle ultime ore dalla nuova dirigenza milanese dopo gli addii di Maldini e Moncada. Affari decisivi per provare così ad allestire una rosa super competitiva

Idee entusiasmanti in vista della prossima stagione per arrivare così a mettere a segno colpi di assoluto valore. Il Milan vuole anticipare la fitta concorrenza di questa sessione di calciomercato: tanti profili interessanti in casa rossonera per rinforzare ogni zona di campo della formazione di Stefano Pioli.

Tutto è cambiato in pochi giorni dopo la rivoluzione dell’organigramma societario del club milanese: ora Moncada è già molto attivo lavorando su ogni singolo aspetto del calciatore facendo fede ai dati. Il calciomercato rossonero sarebbe così ricco di acquisti e di cessioni eccellenti: Sandro Tonali è sempre più vicino a sbarcare in Premier League con l’offerta folle del Newcastle che si aggira intorno ai 70 milioni di euro.

Calciomercato Milan, affare immediato: Moncada vuole chiudere subito

Novità importanti in casa rossonera per arrivare a colpi suggestivi in vista della prossima stagione. Moncada è stato promosso con un ruolo di primo piano per chiudere ogni affare decisivo per allungare anche la panchina di Stefano Pioli.

Come svelato dal prestigioso quotidiano portoghese “Record” il Milan è in trattativa sprint con il Benfica per ingaggiare il mediano Florentino Luis. Moncada sarebbe già in contatto con il club portoghese per chiudere l’affare in tempi brevi sulla base di 40 milioni di euro. L’altro nome per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli è quello del mediano Sangare.

Nell’ultima stagione lo stesso allenatore emiliano non ha potuto puntare su tutti gli elementi della rosa, che non sono risultati pronti per tutte le competizione: questo sarà un aspetto su cui lavorare per arrivare così a prelevare forze fresche dalla panchina. Il calciomercato del Milan sarà così differente rispetto al passato con Moncada con un ruolo in primo piano.

La società rossonera è sempre molto attiva per puntellare la rosa chiudendo i prossimi affari in tempi brevi. Novità interessanti per la dirigenza che ha una fitta rete di nomi per competere con le altre big della Serie A e non solo: l’obiettivo resta quello di alzare la coppa dalle grandi orecchie dopo la semifinale persa contro l’Inter.