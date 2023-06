Chiesa-Juve, storia d’amore al capolinea: dove giocherà l’esterno bianconero

Chiesa-Juve, la storia d’amore è davvero arrivata al capitolo finale. È una delle grandi questioni sul tavolo dei dirigenti bianconeri all’interno di un mercato che presenta loro infinite sfaccettature

140 milioni di euro. È questo l’obiettivo prefissato dal direttore generale della Juventus, Maurizio Scanavino, da raggiungere al termine di questa sessione di mercato. L’attivo prodotto dalle operazioni in entrata e in uscita unito ad un taglio deciso del monte-ingaggi dovrebbe produrre questo fondamentale risultato.

La nuova stagione della Juventus parte da questo assunto. Rimettere a posto un bilancio dissestato è la priorità, per cui i numeri vengono prima dei nomi. Ciò vuol dire che nessuno si può, e si deve sentire, al sicuro. Tutti hanno un prezzo e se arriva l’offerta giusta… E già questo fa comprendere quanto la nuova stagione della Juve nasca sotto una luce decisamente diversa rispetto al passato.

Tra gli stessi giocatori sono diversi coloro che stanno avvertendo il clima di incertezza che si respira all’interno della società Juventus e, di conseguenza, stanno facendo le loro valutazioni riguardo il futuro. E tra questi vi è sicuramente Enrico Chiesa. L’esterno bianconero rappresenta uno dei profili top della formazione di Massimiliano Allegri.

Chiesa-Juve la storia d’amore è finita

Il campione genovese è reduce da una stagione complicata a causa di una condizione fisica che ancora risente del gravissimo infortunio di inizio 2022.

La sua ottima prestazione in maglia azzurra, condita con un gran gol all’Olanda, è la maniera migliore di chiudere una stagione comunque difficile ma rappresenta, al tempo stesso, il viatico migliore in vista della nuova stagione che potrà iniziare regolarmente con il raduno della sua squadra. Quale squadra? La mancata intesa con il tecnico livornese rappresenta una delle questioni più spinose. I continui cambi di ruolo, e di posizione, imposti all’esterno azzurro da Massimiliano Allegri non hanno contribuito a migliorare il suo umore.

Il numero 7 bianconero vuole essere al centro di un progetto ambizioso e in questa Juventus non si sente un elemento fondamentale. Il suo contratto ha la scadenza fissata al 30 giugno 2025 e, al momento, non vi è da parte della Juventus la volontà di intavolare alcuna trattativa che preveda un prolungamento dell’attuale contratto. E allora? La Juventus, dal canto suo, non vuole che si riproponga un nuovo caso-Dybala, con conseguente perdita del giocatore a zero, per cui se non si intende prolungare il contratto, con probabile, e consistente, richiesta di aumento dell’ingaggio, l’unica strada è quella della cessione.

Per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro la Juventus potrebbe decidere di privarsi di Federico Chiesa. Chelsea e Bayern Monaco sono sempre all’erta sull’esterno azzurro. Non perderebbero un attimo e non avrebbero eccessivi problemi a soddisfare le richieste economiche della Juventus e del giocatore, qualora si aprisse il varco per una trattativa.

Il Bayern Monaco sembrerebbe l’eventuale destinazione preferita del numero 7 bianconero. Nella lunga estate calda del calciomercato la vicenda di Enrico Chiesa ha tutta l’aria di trasformarsi in tormentone. Caldissimo.