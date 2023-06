Eva Padlock, la veste si apre all’improvviso: fan a bocca aperta

Eva Padlock non si fa di certo pregare per esibire il suo fascino incontenibile: la modella mette in mostra le solite forme spaziali

Il grande pubblico internazionale ha imparato a conoscerla molto bene da qualche anno ormai. Da quando la sua presenza si faceva notare quasi ogni domenica sui circuiti di tutto il mondo della Moto GP. Tra le ombrelline del mondiale delle due ruote, Eva Padlock faceva sempre la sua figura e contribuiva ad alimentare l’hype per le gare tra gli appassionati, e non solo.

Grazie a lei, la temperatura nel paddock e sulla griglia di partenza saliva come non mai, scatenando le ovazioni del pubblico sugli spalti e anche di quello a casa. E così, in tanti hanno iniziato a seguire le gesta della modella spagnola. 39 anni oggi, Eva si è affermata tra le bellezze del web più in vista e più seducenti in assoluto.

Su Instagram, il suo profilo è un cult e l’appuntamento con i suoi scatti non può mai essere mancato. L’indossatrice di intimo e costumi da bagno si fa preferire per una bellezza davvero fuori dal mondo, caratterizzata da una silhouette statuaria e insieme dalle forme morbide e accattivanti, curve pericolosissime che lasciano il segno e che di certo saranno protagoniste anche dell’estate 2023.

Eva Padlock, sotto la vestaglia spunta la meraviglia: dettagli celestiali, la scollatura è sempre un capolavoro

Pose provocanti e da sballo sono ormai una abitudine fissa a cui i fan non possono più rinunciare. Il pubblico di Eva cresce sempre di più, su Instagram viaggia ormai ben oltre i due milioni di followers. E riesce sempre a coglierci di sorpresa, con eleganza seducente e soffusa che non lascia scampo.

In questo ultimo scatto, Eva apre sapientemente la vestaglia lasciando intravedere in purezza un intimo esplosivo, che come sempre fatica enormemente a contenere le sue curve. La sua scollatura è divenuta leggendaria e ipnotizza ogni volta la platea. Immagini da guardare e riguardare in loop, con la consueta valanga di commenti estasiati e con like che arrivano a getto continuo. Fenomenale è dire poco, che sia in intimo o in costume da bagno la Padlock lascia sempre il segno. E gli scatti che stanno già arrivando dalle spiagge di sicuro contribuiranno a rendere torrida l’atmosfera estiva. Siamo di fronte a una delle principali candidate come bellezza dell’estate 2023.