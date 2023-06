Lascia il City per la Serie A: colpo a sorpresa a un passo

La Serie A prepara un nuovo innesto dalla Premier League più precisamente dal Manchester City campione d’Europa

Per la Serie A è sempre abbastanza complicato acquistare dalla Premier League. Troppo ampia ormai la forbice economica tra il calcio italiano e quello inglese, con la differenza negli incassi dai diritti tv che sta assumendo proporzioni sempre più importanti. Talvolta comunque la tratta si attiva ancora e non solo dal nostro paese alla terra d’Albione, ma anche viceversa.

Qualche occasione da cogliere per i club del Belpaese infatti c’è ancora tra i vari club di Premier che non sempre riescono a sfruttare il talento a disposizione in toto. A provarci è il Bologna di Joey Saputo, che vuole rinforzare la rosa dopo il nono posto ottenuto in questa stagione per, chissà, magari tentare anche una lotta Conference League per riportare i felsinei in Europa a più di vent’anni di distanza dalla partecipazione all’ultima Coppa Uefa.

Sulla catena di destra Stefan Posch ha stupito tutti. Annata da 30 presenze con ben 6 gol e 2 assist per il terzino arrivato in prestito con diritto di riscatto (già esercitato) dalla Hoffenheim.

Alle spalle dell’austriaco c’è Lorenzo De Silvestri, pretoriano del Bologna che però probabilmente a 35 anni non rinnoverà il suo contratto con gli emiliani. Ecco dunque che il ds Giovanni Sartori si è subito attivato per trovare una buona alternativa che possa prendere il posto in rosa dell’ex Lazio e garantire un buon cambio al nativo di Jugendburg.

Il Bologna pesca dal Manchester City

Il profilo individuato è quello di Yan Couto, terzino destro del Manchester City nell’ultimo anno in prestito al Girona. Il brasiliano, di origine portoghese, è stato pescato dai citizens per 6 milioni dal Coritiba nell’estate del 2020 e negli anni ha fatto una serie di trasferimenti a titolo temporaneo per mettere minuti a curriculum. Prima il Girona, poi il Braga e poi di nuovo nella stessa squadra spagnola.

Nella sua seconda avventura al Girona ha trovato 25 presenze, con 1 gol e 2 assist, meno minuti rispetto alla sua prima avventura, dove però il club era in Serie B spagnola, e all’annata al Braga, ma è stato vittima anche di un paio di acciacchi che lo hanno tenuto ai box. Con i suoi quasi 1200 minuti ha comunque però contribuito al decimo posto finale dei suoi. Ora il rientro al Manchester City, ma il Bologna ci prova seriamente.

Può essere lui il tassello per completare la catena di destra. I citizens infatti dopo tre anni in prestito potrebbero essere disposti a rinunciarvi, magari in prestito con un diritto di riscatto.