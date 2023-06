Zaniolo stavolta lo ha detto in diretta: Juve, si può fare

Zaniolo lo ha detto. L’ex centrocampista-attaccante della Roma, in forza al Galatasaray, non chiude le porte ad un eventuale ritorno in Italia

C’è chi va, c’è chi ritorna. Il mercato, ogni anno, ed ogni giorno di ciascuna sessione, ci propone simili situazioni. Tutto nasce da incroci spesso definiti magici, perché semplicemente casuali o incomprensibili ai più dal momento che non se ne conoscono i dettagli.

Quindi si procede quasi a fari spenti nell’attesa di una luce che metta in risalto una qualche opportunità concreta. La Juventus, quest’anno più che mai, procede a fari spenti nella notte nella speranza che si combinino una serie di situazioni che possano poi permettere l’acquisto desiderato. La norma prima cedere poi acquistare è stata per anni qualcosa di quasi sconosciuto dalle parti della Continassa.

Gli obiettivi in casa Juventus, nonostante la perdurante assenza della figura che dovrebbe dettare le linee guida del mercato, un nome a caso, Cristiano Giuntoli, comunque sono chiari. Per raggiungerli, o perlomeno tentare di farlo, è necessario cedere gli elementi in esubero, come coloro che sono rientrati dai prestiti. Ai bianconeri occorrerebbero altre operazioni come quella che ha portato alla cessione di Kulusevski al Tottenham a titolo definitivo.

Zaniolo lo ha detto, ora è tutto più facile

L’ex talento della Roma è ritornato prepotentemente in auge dopo la seconda parte di stagione disputata in Turchia, nelle fila del Galatasaray. La Juventus ha nuovamente messo nel mirino un obiettivo che insegue da anni. Una trattativa non facile ma che potrebbe approdare ad un esito positivo.

Juventus e Galatasaray hanno iniziato a parlare. Una trattativa che alla fine potrebbe coinvolgere non soltanto l’azzurro ex Roma ma anche un calciatore bianconero. Infatti il club turco ha mostrato un grande interesse nei confronti del centrocampista statunitense, McKennie, appena rientrato dalla non positiva esperienza in Premier League con il Leeds.

La Juventus vorrebbe cederlo a titolo definitivo e il Galatasaray può rappresentare l’occasione giusta soprattutto nel caso di un’ipotesi di scambio alla pari con Zaniolo. L’azzurro ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, mentre la Juventus valuta McKennie una cifra pressoché identica.

Intervenuto ai microfoni di TVPLAT_CMIT, il talentuoso esterno ex Roma ha commentato la sua attuale posizione affermando che in Turchia si trova molto bene, ma anche che il mercato può sempre presentare situazioni imprevedibili. Pertanto non una chiusura, bensì uno spiraglio bastevole per iniziare ad intavolare una trattativa.

I tempi, però, non saranno brevi dal momento che il Galatasaray sarà impegnato il 9 e il 15 agosto nei preliminari di Champions League e vuole Zaniolo ancora con sé. Un eventuale esito positivo del preliminare potrebbe rendere ancora più facile una positiva conclusione dell’operazione-ritorno in Italia.