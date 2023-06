90 milioni per l’addio di Lautaro: irrompe un’altra big

L’Inter non vorrebbe cedere Lautaro Martinez, ma di fronte ad un’offerta ‘monstre’ sarebbe difficile dire di no

Dopo la sconfitta in finale di Champions League per mano del Manchester City di Pep Guardiola, l’Inter ha tanta voglia di ripartite per tentare di nuovo la scalata al sogno. Marotta e Ausilio stanno sondando il mercato per costruire una rosa ancora più competitiva, aggiungendo pedine importanti all’organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Tuttavia, come noto, la situazione finanziaria dell’Inter non è delle migliori ed è probabile che i nerazzurri abbiano bisogno di cedere qualche pezzo pregiato. I tanti introiti ottenuti grazie alla cavalcata in Champions hanno dato senz’altro molto respiro alle casse nerazzurre, ma il timore dei tifosi della Beneamata è che si arrivi comunque ad una cessione importante.

La speranza di tutti i fan nerazzurri è che la scelta non ricada su Lautaro Martinez, vero e proprio trascinatore dell’Inter in questa stagione così positiva per il club milanese.

Il ‘Toro’ ha messo la firma sui due successi nerazzurri, ovvero la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, e si è rivelato molto importante anche nelle sfide di Champions. Nel complesso, l’argentino ha totalizzato 28 reti (di cui 21 in campionato) e 11 assist in questa stagione, portando a 102 i suoi gol nelle cinque stagioni in cui ha indossato la maglia dell’Inter.

Lautaro Martinez, arriva l’offerta: un club pronto a spendere 90 milioni

Le prestazioni del 25enne di Bahia Blanca continuano ad attirare le attenzioni di molti big club, in particolare dall’estero. Lautaro Martínez è infatti da tempo uno dei principali obiettivi dell’Arsenal, che ha intenzione di migliorare il proprio reparto offensivo con un innesto di grande spessore.

Come riporta anche il sito Fichajes.net, pare che sia stato proprio l’allenatore spagnolo Mikel Arteta a chiedere alla dirigenza dei Gunners di puntare con decisione sul bomber nerazzurro, viste le difficoltà per arrivare a Dusan Vlahovic.

Lautaro ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026. Il prezzo stabilito da Marotta e Ausilio per la cessione del giocatore è di 90 milioni di euro. Una cifra senz’altro molto elevata, ma non per un club come l’Arsenal, che può disporre di grandi risorse finanziarie.

L’impressione degli esperti di calciomercato è che i Gunners proveranno ad affondare il colpo nei prossimi giorni. Al momento non è arrivata alcuna offerta all’Inter, come ha tenuto a precisare Javier Zanetti ai microfoni di Sport. “Non c’è niente con altri club, nessuna trattativa“, ha fatto sapere il dirigente nerazzurro.