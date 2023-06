Blitz in Italia: Maguire tra Inter, Juventus e Milan

Maguire è un profilo che potrebbe fare gola a numerosi top club italiani. Via alla corrida per accaparrarsi il difensore inglese

Maguire è uno dei giocatori più discussi dell’ultimo periodo. Tutti sono a conoscenza delle sue gesta in campo, e non sempre la deriva di questa fama è stata lusinghiera. Errori, sbavature e cali di lucidità sono sempre stati all’ordine del giorno per lui, ma ci sono ovviamente delle attenuanti.

Sicuramente l’umorismo che si è generato sul web non ha dato una grossa mano d’aiuto per la sua serenità, ma le lacune tecniche ci sono state ed è giusto che vengano prese in causa.

Tuttavia il centrale ha anche dimostrato ottime qualità, seppur sporadicamente. Imponente, forte fisicamente e abituato ad un certo tipo di gioco. Questo è un biglietto da visita che, seppur condizionato da una fama non propriamente positiva, potrebbe comunque fare comodo a numerose squadre. E questo il Manchester United lo sa molto bene, avendolo messo in lista trasferimenti. Sarà molto difficile fare una plusvalenza, così come sarà altrettanto difficile recuperare l’investimento fatto. Tuttavia liberare uno slot in rosa potrebbe fare molto comodo.

A suo tempo il giocatore venne pagato circa 90 milioni di sterline, diventando così uno dei difensori più costosi della Premier League da quando esiste. Una cifra simile nessuno sarebbe disposto ad investirla. Non per un giocatore del genere almeno. Ma al giusto prezzo, in un altro campionato, il classe 1993 potrebbe trovare la sua dimensione ideale. Chissà, magari anche all’interno di un contesto che non lo giudicherebbe per via degli errori commessi in passato.

Seppur con effetti minori, un caso simile viene rappresentato da Smalling. A Manchester è stato spesso criticato, ma dal suo approdo a Roma fino ad oggi si è contraddistinto come leader della difesa.

Gli agenti del giocatore, dunque, vorrebbero mettere in pratica quanto presupposto sopra.

Maguire messo in lista trasferimenti

Gli agenti di Maguire stanno provando a convincere il giocatore al trasferimento in Serie A.

All’interno del campionato italiano ci potrebbe essere parecchie squadre interessate al suo cartellino. Su tutte Milan, Inter e Juventus. Senza escludere un potenziale inserimento proprio dei giallorossi, con un duo inglese difensivo in grado di dare maggiore sicurezza. Per il momento dai tabloid esteri non trapela granché, e non si è nemmeno parlato di cifre ipotetiche. Tuttavia il futuro potrebbe essere positivo e favorevole in tal senso.