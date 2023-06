Dramma Morata, la verità sul parto: Alice Campello confessa tutto

La confessione avvenuta da parte della compagna di vita di Alvaro Morata ha lasciato tutti i seguaci della coppia senza parole

Tutti sono a conoscenza della relazione tra Alvaro Morata e Alice Campello. Soprattutto durante gli anni di soggiorno a Torino, infatti, tutti i tifosi bianconeri si sono affezionati alla coppia. La quale ha spesso e volentieri condiviso il suo splendido rapporto sui social.

Tuttavia, una dichiarazione rilasciata di recente dalla compagna del giocatore ha lasciato i tifosi di sasso. I quali non si sarebbero mai aspettati un risvolto del genere. Ecco quindi cosa è successo tra i due coniugi.

Come tutti sanno, la bella Alice ha dovuto affrontare la sua ultima gravidanza in maniera particolarmente travagliata. Così, in molteplici interviste, anche per informare i suoi seguaci ha reso noto di non averla vissuta come avrebbe voluto. Definendola “dopo i gemelli” il peggior periodo post parto.

In seguito ad una gravidanza, infatti, le problematiche che si possono manifestare sono numerose. Dallo stress capace di giocare brutti scherzi fino a delle condizioni fisiche che risultano ai limiti del sopportabile.

Nonostante tutto stesse andando e sia andato per il meglio, infatti, il periodo successivo al parto non è stato comunque dei migliori. Ma ha comunque aiutato la consorte del giocatore ad affrontare le cose con la giusta lucidità. Cosa che non era facile fare.

La gravidanza, per quanto sia stata impegnativa, ha comunque permesso alla Campello di riprogrammare integralmente o quasi la sua routine. Arrivando a fare delle cose che prima non faceva. Con la sua testimonianza, vista soprattutto la sua influenza, potrebbe essere presumibilmente d’aiuto per le giovani madri come lei. Che si ritrovano per la prima volta ad affrontare un percorso di maternità. Che molto spesso, a seconda delle circostanze, si può rivelare tortuoso.

La nuova routine di Alice Campello

La lady Morata ha dichiarato di aver iniziato a fare delle cose che prima non rientravano minimamente nei suoi programmi.

Si dedica infatti all’impegno e al rigore nei confronti di un allenamento programmato. Cosa che, a detta sua, la aiuta molto a livello mentale. Sostenere delle situazioni simili non è affatto facile. Non solo per ciò che affligge il fisico, ma anche per il fare minatorio con cui i pensieri vengono intaccati.

Bisogna dunque trovare la propria dimensione ideale, per affrontare ogni potenziale inconveniente nel migliore dei modi.