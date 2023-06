Irina Shayk da sogno: lo scatto fa impazzire i fan

La modella russa Irina Shayk continua a macinare consensi su Instagram: nuovo scatto da far girare la testa

Irina Shayk è una delle donne più belle del mondo e, non a caso, è una delle top model più richieste in circolazione. Malgrado l’età, non più giovanissima, Irina rimane straordinaria come sempre ed elegante come non mai.

È chiaro che una bellezza del genere sia seguitissima sui social come Instagram, il quale si propone come una sorta di vetrina grazie alla quale Irina può mostrare la sua vena artistica, anche “scontrandosi” con le sue rivali modelle: più giovani ma sicuramente meno affascinanti dell’ex compagna di Cristiano Ronaldo.

E, proprio a proposito, si può dire che la vita della russa sia cambiata proprio dopo la conclusione del rapporto con l’attuale calciatore dell’Al Nassr. I due hanno vissuto bei momenti, tuttavia il portoghese ha deciso di lasciarla a favore dell’altrettanto bella Georgina Rodriguez. Uno schiaffo morale clamoroso contro la Shayk, ma essa è tornata progressivamente a sorridere.

Irina è stata infatti accanto al noto attore di Hollywood Bradley Cooper dalla cui relazione è nata la figlia Lea, bellissima come la mamma. Usiamo il passato prossimo perché l’attore e la modella si sono lasciati da ormai qualche anno.

Arrivata finalmente la bella stagione, Irina Shayk può scatenarsi a suon di foto mettendo in bella mostra la propria figura scultorea che sembra quasi scolpita da un artigiano.

Fisico spaziale, sguardo magnetico, occhi profondi: Irina è semplicemente di un altro pianeta e i suoi fan non possono chiedere di meglio.

È facile capire che le foto scattate in questo periodo non solo non mancano, ma abbondano. In un ultimo scatto del 20 giugno, Irina ha voluto fare le prove generali in costume indossando un bikini nero e allacciato in un modo del tutto particolare. Immaginiamo soltanto le emozioni provate dal fotografo appena si è trovato di fronte una modella del genere, capace con il solo sguardo di ipnotizzare l’interlocutore.

Irina Shayk ha fatto il boom di likes con un tale scatto tanto da ottenere 276.935 like in poco più di 48 ore. Numeri incredibili che sono tuttavia in linea con i followers conquistati negli ultimi anni: ben 22,2 milioni che, molto pazientemente, la seguono giorno dopo giorno, scatto dopo scatto.