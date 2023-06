Lukaku ‘tradisce’ l’Inter e torna in Serie A: la notizia spiazza tutti

Nessuno se lo sarebbe aspettato, tanto meno dirigenti e tifosi nerazzurri: pare che Lukaku stia per farli infuriare tutti.

Non c’è soltanto l’Inter, certo, a doversi rinforzare per l’anno prossimo. Dopo un campionato praticamente bruciato dal Napoli, sono diverse le società che si stanno preoccupando che la cosa possa riaccadere anche nel 2024 e che quindi, sono in procinto di correre ai ripari. Da quando il mercato sarà aperto, dal primo luglio 2023, quindi, ci si aspetta un calciomercato italiano con tanti fuochi d’artificio.

Con lo stesso Napoli a poter sorprendere di nuovo tutti, cercando di portare a casa ulteriori talenti, soprattutto se qualche calciatore di livello dovesse partire. Stesso discorso per i nerazzurri, che dato l’addio a Dzeko che va in Turchia, temono che anche qualche top faccia le valigie, come Brozovic, Onana, Barella e Lautaro. Ma intanto, anche la Juventus deve correre ai ripari dopo l’ultima stagione, per non parlare del Milan.

Intanto sembrava arrivare una buona notizia da Londra, proprio in casa interista, ovvero l’acquisto del Chelsea di Christopher Alan Nkunku, attaccante che quindi avrebbe quasi certamente liberato Romelu Lukaku, ancora di proprietà dei Blues. Tutto vero, ma è un altro adesso, il fattore che preoccupa e non poco, la società di Zhang. Infatti, la concorrenza potrebbe arrivare dalla Serie A stessa, dove il belga giocherebbe ancora ma non è detto che possa farlo per l’Inter.

Lukaku torna in A ma tradisce l’Inter…

C’è una squadra in assoluto che a breve infatti, potrebbe veder entrare soldi freschi nelle proprie casse e che vorrebbe reinvestirli. Il Milan. Infatti, i rossoneri hanno ceduto Sandro Tonali al Newcastle con i Magpies che tireranno fuori ben 80 milioni bonus inclusi per il forte regista italiano.

Stando a indiscrezioni, i dirigenti rossoneri non disdegnerebbero di reinvestire parte della cifra proprio per Lukaku.

Cosa sicura è che i rossoneri hanno bisogno di puntellare assolutamente il loro attacco e la suggestione Big Rom sembrerebbe veritiera. Piero Ausilio, quando settimana scorsa è volato a Londra, ha già ricevuto un secco ‘No’ da parte dei Blues, visto che avrebbe chiesto un nuovo prestito per il bomber belga. Al Chelsea invece ora interessa cedere e come prima opzione, ci sarebbero delle offerte dell’Arabia Saudita. Al massimo, ottenere soldi subito anche dall’Europa ed è qui che entrerebbe in ballo il Milan. I cugini dei nerazzurri, sembrerebbero voler investire ben 40 milioni per la punta classe ’93.