Calciomercato, Duvan Zapata cambia squadra: destinazione a sorpresa

Da anni Duvan Zapata è stato uno dei bomber più prolifici della Serie A, ma ora potrebbe dire addio all’Atalanta: ecco dove giocherà, destinazione a sorpresa

Le big d’Europa avrebbero fatto le carte false per averlo in rosa negli ultimi anni, ma l’Atalanta l’ha blindato a più riprese. Ora il suo futuro potrebbe essere lontano da Bergamo dopo aver vissuto una stagione complicata per problemi fisici. Tante squadre italiane sono sulle sue tracce con la speranza di chiudere l’affare in tempi brevi: colpo in attacco per le big della Serie A.

Nelle ultime stagioni l’attaccante colombiano ha realizzato gol a grappoli con la maglia dell’Atalanta. Dopo un lungo girovagare ha dato il meglio di sè sotto la gestione di Gian Piero Gasperini che ha puntato sulle sue caratteristiche facendolo diventare uno dei migliori d’Europa. Protagonista anche in Champions League con la sorpresa bergamasca in campo europeo che si è dovuta arrendere soltanto alla qualità del PSG con un Neymar all’epoca in uno stato di forma impressionante. Dalla Juventus all’Inter: in tutti questi anni le big d’Italia ci hanno pensato a lungo, ma l’Atalanta ha rifiutato ogni proposta.

Calciomercato, Duvan Zapata verso l’addio: dove giocherà?

Ora qualcosa è cambiato dopo l’ultima stagione non troppo esaltante vissuto con la casacca dell’Atalanta. Tanti problemi fisici che l’hanno condizionato tornando in campo soltanto negli ultimi mesi. Gasperini potrebbe dare l’ok per la sua cessione puntando sui giovani Lookman e Holjund, anche lui nel mirino delle big della Premier League.

Novità importanti per il futuro dell’attaccante colombiano, Duvan Zapata, protagonista da anni con la maglia dell’Atalanta. L’ultima stagione non è stata impeccabile anche a causa di numerosi problemi fisici che gli hanno impedito di mostrare tutto il suo potenziale. Come svelato dal portale spagnolo, Todofichajes.com, la Fiorentina avrebbe mostrato grande interesse nell’ex centravanti di Napoli e Sampdoria. Nelle ultime sessioni di calciomercato il colombiano è stato sempre ad un passo dalla cessione per poi pensare alla permanenza in nerazzurro.

Al momento non ci sarebbe ancora una trattativa reale tra Fiorentina e Atalanta, ma qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore. Il club viola è sempre alla ricerca di una punta valorosa nonostante l’exploit di Cabral nell’ultima annata sotto la gestione di Vincenzo Italiano. L’obiettivo dei toscani è quello di allestire una rosa ancora più competitiva dopo la finale persa di Conference League vissuta da protagonista.