Clamoroso esonero in Italia, adesso è ufficiale

In questi giorni così intensi di calciomercato, nel nostro movimento bisogna registrare un esonero ufficiale che ha spiazzato tutti

La stagione appena terminata è stata davvero positiva per il calcio italiano. Il nostro movimento, oltre alla vittoria storica dello Scudetto da parte del Napoli di Luciano Spalletti, ha infatti portato una propria squadra in tutte e tre le finali delle competizioni europee: Inter in Champions League, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League.

Nonostante le tre sconfitte, infatti, il calcio italiano ha dimostrato di poter competere ancora ad altissimo livello. Tuttavia, in queste prime settimane di calciomercato estivo, proprio la nostra Serie A rischia di vedere andare via tanti big. Il nome più caldo è a lasciare il nostro campionato è sicuramente Sandro Tonali.

Il centrocampista della Nazionale italiana, ora impegnato con l’Under 21 nell’Europeo di categoria, è infatti prossimo a trasferirsi nel Newcastle per circa 80 milioni di euro.

Un altro protagonista dell’ultimo campionato a cambiare aria è sicuramente Kim Min-Jae, visto che è vicinissimo ad accordarsi con il Bayern Monaco. Tuttavia, in attesa di conoscere il futuro di altri giocatori importanti del nostro movimento (vedi quello di Marcelo Brozovic), in questi giorni bisogna registrare un esonero in Serie B che ha spiazzato un po’ tutti.

Ternana, nuovo avvicendamento tra Lucarelli ed Andreazzoli: l’ex Empoli torna alla guida del club umbro

Come comunicato dalla stessa Ternana, infatti, Cristiano Lucarelli non è più l’allenatore della squadra umbra. Ecco la nota del club: “La società comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff. A tutti va tutto il ringraziamento per il lavoro svolto ed il più sincero augurio per il prosieguo delle rispettive carriere”.

La nota della Ternana poi continua: “La società, contestualmente, annuncia il ritorno sulla panchina della squadra rossoverde del mister Aurelio Andreazzoli e del suo staff. Al tecnico ed ai suoi collaboratori l’augurio di compiere un buon lavoro ed un grande in bocca al lupo per la prossima stagione agonistica”.

Questa scelta del presidente Stefano Bandecchi, ed ora anche sindaco della città di Terni, ha sorpreso tutti, visto che questi due allenatori si sono avvicendati sulla panchina nel corso dell’ultima stagione di Serie B, dove la Ternana ha chiuso al 14esimo posto, con soli tre punti di vantaggio dalla zona play-out.

Il primo avvicendamento in panchina tra Cristiano Lucarelli ed Aurelio Andreazzoli è arrivato infatti alla 14esima giornata, poi il patron, dopo appena dodici giornate, ha richiamato l’ex attaccante di Livorno e Napoli.