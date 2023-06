Dybala bianconero: clausola pagata

Nuova avventura in vista per Paulo Dybala che potrebbe dire addio alla Roma in cambio dei pochi milioni previsti dalla clausola rescissoria

Calciomercato già iniziato anche per la Roma, tra le prime società italiane a muoversi.

Doppio colpo a parametro zero per il club giallorosso che ha già chiuso per i due francesi Houssem Aouar, centrocampista, e Evan N’Dicka, che di mestiere fa invece il difensore. L’ex Lione andrà a sostituire l’uscente Georgino Wijnaldum che ha deciso di tornare in Olanda. Mentre il secondo, l’ex Eintracht Francoforte, dovrebbe essere il sostituto designato di Rogez Ibanez, anche lui in uscita.

Ma non è finita qui, perché tra i nomi dei giallorossi in uscita potrebbe aggiungersi anche quello di Paulo Dybala. Il fantasista argentino fresco vincitore della Coppa del Mondo ha una clausola all’interno del suo contratto che può permettergli di fare le valigie e di accasarsi con un nuovo club. Anche per questo si è parlato tanto di nuovo contratto, con tanto di rimozione della clausola, ma ad oggi il rinnovo non c’è stato.

Perciò chi aveva intenzione di affondare il colpo per la Joya è bene che lo faccia, prima che l’argentino trovi un nuovo accordo con la Roma. Secondo recenti indiscrezioni, ci sarebbe un club particolarmente interessato ad acquistare il cartellino del classe 1993. Sarebbe un ritorno in bianconero per Dybala.

Dybala lascia la Roma: i bianconeri fanno sul serio

Proprio in questi giorni alcuni emissari del club si sono diretti a Milano per fare affari ed è lì che si è parlato anche di Dybala.

Il club pronto a spendere i 20 milioni previsti dalla clausola sembrerebbe essere il Newcastle. Appena qualche ora fa alcuni esponenti del club sono andati nel capoluogo lombardo per parlare con i diretti interessanti di Sandro Tonali, prossimo a salutare il Milan per gli inglesi in cambio di 70 milioni di euro più 10 di bonus.

Tra una conversazione e l’altra circa il futuro del centrocampista rossonero, il Newcastle ha anche approfittato per chiedere all’entourage del giocatore quali sono le sue richieste in linea di massima. Alla Roma Dybala percepisce qualcosa come 7 milioni di euro a stagione, per convincerlo al trasferimento in Premier League ce ne vorrebbero 10/11.

Somma niente affatto male per un giocatore che negli anni ha garantito sempre meno continuità. Uno dei motivi per i quali la Juventus ha preferito cederlo a parametro zero piuttosto che portare il suo stipendio alle stelle. Ad oggi la Joya è felice della sua avventura alla Roma ma le sirene inglesi restano vive e lo potrebbero spingere a cambiare idea. La finestra di calciomercato è ancora lunga e tutto può davvero succedere.