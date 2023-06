Inter, finalmente una splendida notizia: c’è l’annuncio

L’Inter ultimamente sta vivendo un periodo di forte incertezza. Per fortuna è arrivata una notizia piombata all’improvviso

I tifosi nerazzurri ultimamente si trovano ad avere spesso il fiato sospeso, per via del mercato e per colpa di altri fattori esterni. Tutte cose che non si possono ovviamente controllare, ma che hanno il loro peso specifico nella quotidianità dell’ambiente dell’Inter.

Per fortuna, a ristabilire pace e tranquillità, è arrivata una notizia che ha scaldato il cuore di tifosi e giocatori nel giro di pochissimo tempo. Tutti sono impazziti di gioia per via di quanto appena appreso.

La stagione appena trascorsa ha messo in evidenza il rendimento di numerosi giocatori. Su tutti non si può non menzionare Dimarco, autore di prestazioni autorevoli e memorabili di conseguenza. Ma anche i co-protagonisti meritano la loro parte.

Uno di questi è senza ombra di dubbio Matteo Darmian. L’ex Torino, infatti, ogni qualvolta in cui è stato chiamato in causa si è sempre distinto per impegno e dedizione alla causa. Pur non essendo sempre titolare ha puntualmente fatto il suo. Le soddisfazioni sono state tante, e di recente ne è arrivata un’altra davvero stupenda.

I giocatori ad aver messo su famiglia all’interno della rosa sono tanti, a prescindere dall’età. Ebbene, in questo fortunato elenco di gruppi allargati si è unito anche il laterale in precedenza al Manchester United, il quale ha reso felici tutti gli interisti – tra i compagni e i tifosi – con una notizia meravigliosa.

Ad Appiano Gentile è nata una nuova vita, venuta alla luce da pochissimo tempo. Anche in un periodo così difficile, dunque, i ritmi concitati si sono attenuati.

Fiocco azzurro in casa Darmian

Matteo Darmian e la sua consorte Francesca Eleonora Cormanni hanno fatto un annuncio meraviglioso. Di recente, infatti, è nato il loro figlio Gregorio.

Non è il primogenito della famiglia, visto e considerando che la coppia ha già avuto modo di affrontare una gravidanza in precedenza. I due sono sposati dal 2017, e formano una coppia affiatata e in perfetta sintonia. Che dopo oggi, grazie a questo lieto evento, potrà affinarla ulteriormente.

I suoi compagni gli avranno sicuramente fatto gli auguri, a lui così come ovviamente a sua moglie, con tanto di commenti pieni di gioia e felicità su Instagram. Insomma, nella miriade di eventi che stanno sconvolgendo l’Inter finalmente si può scorgere una notizia per cui essere contenti.