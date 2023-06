Jorginho ha detto no: salta il ritorno in Serie A

Nonostante il corteggiamento, Jorginho sembrerebbe propenso a rifiutare la proposta prenderendo rimanere in Premier League

Negli ultimi giorni di mercato si è parlato di un forte interesse di una squadra italiana per Jorginho, centrocampista in forza all’Arsenal.

Jorginho è stato acquistato dai gunners lo scorso 31 gennaio per una cifra pari a 11,3 milioni di euro. Il centrocampista, tra Chelsea nella prima parte di stagione e Arsenal nella seconda, è sceso in campo in 32 match dell’appena passata stagione di Premier League. Annata tutto sommato positiva per il classe ’91 che ha messo a segno anche 3 reti (tutte da penalty) ed 1 assist.

In questi cinque anni di Premier League, Jorginho ha totalizzato 223 presenze e 29 gol, vincendo un’Europa League, una Champions League, una Supercoppa UEFA ed una Coppa del mondo per club.

La sua prima coppa vinta durante l’esperienza in Inghilterra è stata proprio la UEFA Europa League con Maurizio Sarri, suo grande estimatore sin dai tempi del Napoli.

Sarri ha allenato il Chelsea nella stagione 2018/19, prima di approdare alla Juventus l’anno dopo. Il 2018 fu lo stesso anno in cui il Napoli, oltre Sarri, perse anche Jorginho, che all’epoca fu ceduto alla squadra di Londra per 57 milioni di euro.

Dal 2019 le strade di Sarri e Jorginho si sono separate. L’allenatore toscano ha allenato Juventus e Lazio nelle ultime stagioni mentre il centrocampista italo-brasiliano ha vinto altri trofei con la maglia del Chelsea per poi trasferirsi all’Arsenal a metà della stagione passata, sfiorando la vittoria del campionato inglese, vinto poi dal Manchester City di Guardiola.

Jorginho alla Lazio, situazione complessa: il centrocampista va verso la permanenza all’Arsenal

Quattro anni dopo i destini si sarebbero potuti incrociare: il primo nome di Maurizio Sarri al presidente della Lazio Claudio Lotito sarebbe stato proprio quello di Jorginho. L’obiettivo principale dell’allenatore ex Napoli, infatti sarebbe quello di riportare il centrocampista della nazionale italiana in Serie A.

Nonostante il corteggiamento della Lazio e l’idea di essere allenato da Sarri per la terza volta in carriera, dopo Napoli e Chelsea, sembra, però, non convincere del tutto Jorginho.

Il centrocampista avrebbe scelto, infatti, di voler restare all’Arsenal per giocarsi le sue carte e per aiutare i gunners a vincere qualche trofeo. Stesso discorso vale per il club di Londra che preferirebbe cedere Thomas Partey (molto apprezzato dalla Juventus) anziché l’italo-brasiliano, per poi fiondarsi su Declan Rice, obiettivo numero uno dell’Arsenal.

La Lazio proverà nelle prossime ore a fare un’altra proposta all’Arsenal ed a Jorginho ma qualora l’affare non dovesse andare in porto, Lucas Torreira potrebbe essere l’alternativa. Il centrocampista uruguaiano è in uscita dal Galatasaray e piace molto a Sarri che già lo seguiva dai tempi del Napoli.