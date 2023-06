Juve, che gaffe: lo scivolone della UEFA fa infuriare i tifosi

Gaffe incredibile della UEFA ai danni della Juventus: i tifosi si scatenano contro il massimo organo calcistico europeo

La UEFA fa infuriare ancora una volta i tifosi della Juventus. Stavolta incappando in una gaffe davvero clamorosa, uno di quegli scivoloni che non sfuggono al mondo dei social e del web. Quasi imperdonabile, per un ente di questa portata. Stavolta però, almeno all’apparenza, il presidente Ceferin, da tempo nemico numero uno per ogni tifoso bianconero, non c’entra nulla. Fino a prova contraria…

Sappiamo tutti che, nonostante il patteggiamento e lo ‘sgonfiamento’ del caso a livello sportivo in Italia, la Juventus resta sotto la lente d’ingrandimento dell’UEFA. L’organo continentale sta svolgendo indagini sui conti e sulle manovre, più o meno lecite, del club bianconero sotto la guida dell’ex presidente Agnelli, e al momento non è da escludere che possa arrivare, a breve, un’esclusione per un anno della squadra dalle competizioni europee.

Eventualità che va considerata, ma che è lontano dall’essere ufficiale in questo momento. Rimanendo ancorati al presente, in virtù della penalizzazione di 10 punti comminata nel corso dell’ultimo campionato di Serie A, la Vecchia Signora è per la prima volta qualificata alla Conference League, competizione vinta dalla Roma alla prima edizione e sfiorata dalla Fiorentina nella seconda.

Insomma una coppa dal sapore molto italiano che potrebbe diventare uno degli obiettivi della prossima stagione per Madama, forse il viatico più semplice per riuscire a sollevare un trofeo in un anno che dovrebbe essere, almeno in teoria, di ricostruzione. Eppure, qualcuno sembrerebbe essersi dimenticato della Juve in Europa, come confermato dallo scivolone clamoroso delle ultime ore.

Juventus fuori dall’Europa? Gaffe incredibile dell’UEFA

Per qualche ora, nella giornata del 22 giugno, la Juventus è stata esclusa dalle coppe europee. Quasi che la sentenza attesa per i prossimi giorni fosse stata in qualche modo anticipata dai responsabili del sito ufficiale della UEFA. Ma così invece non è stato. In attesa di ogni altra sentenza a lei avversa, la Juve resta di diritto qualificata alla Conference. Anche se questo a quanto pare non farebbe piacere a molte persone all’interno della stessa organizzazione continentale.

In virtù del ranking europeo, che premia l’Italia, sappiamo già che i bianconeri sono tra i cinque club già qualificati per i playoff che si svolgeranno il 24 e 31 agosto, insieme ad altre importanti squadre europee come Aston Villa, Eintracht Francoforte, Lille e Osasuna. Quest’ultima, però, è già stata ufficialmente esclusa.

Della Vecchia Signora, però, per qualche ora l’UEFA è sembrata essersi dimenticata.

Nel riepilogo delle partecipanti alla prossima edizione della Conference, infatti, il 22 giugno la Juventus non era presente. Qualcuno ha pensato che potesse essere per via del fatto che è ancora in attesa della sentenza definitiva per il caso plusvalenze.

Ma anche altri club devono ancora essere giudicati dalla UEFA, come il Barcellona dopo il sopracitato Osasuna. Nonostante questo, figuravano senza alcun problema nelle rispettive competizioni.

Ovviamente l’assenza di Madama ha fatto molto rumore, e quando la notizia ha iniziato a circolare tra i media, come per magia, il simbolo della Juventus è riapparso sul sito del massimo organo continentale calcistico europeo.

Errore tecnico/umano, semplice dimenticanza o premonizione in vista di una sentenza attesa a brevissimo? Al momento la risposta più probabile porterebbe alla prima o alla seconda ipotesi, altrimenti non avrebbe avuto molto senso reinserire la Juve tra le squadre in gara quando la notizia ha iniziato a circolare.

Comunque la si voglia leggere, però, questo scivolone clamoroso ha fatto infuriare l’intero popolo bianconero, alimentando ancora di più l’astio di una tifoseria che si sente vessata dalla controversa UEFA guidata da Ceferin. Quanto poi ci sia di realmente vessatorio nell’atteggiamento del presidente sloveno, la cui linea dura fin qui non è parsa poi così dura nei confronti di nessuna delle squadre della Superlega, probabilmente lo scopriremo solo col tempo.