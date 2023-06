La Premier scippa Milano: arrivano altri 60 milioni

Gli occhi della Premier League su Milano, Tonali non è l’unico colpo in uscita dalla metropoli lombarda: altro affare da 60 milioni

Nella seconda metà di giugno, il calciomercato si è improvvisamente incendiato. E’ inusuale vedere già in questa fase delle trattative un tale numero di rumours ma soprattutto di operazioni pronte a concretizzarsi. Con il calcio italiano che nonostante abbia concluso una stagione positiva a livello internazionale con tre squadre mandate in finale nelle tre competizioni europee, sta diventando terra di conquista per le mire altrui.

Che il potere d’acquisto dei nostri club e che l’appeal del nostro torneo, da diversi anni ormai, non siano più quelli di un tempo, lo sappiamo bene. Ma adesso i top club esteri sembrano davvero in grado di disporre come vogliono dei giocatori che militano nello Stivale e portarli via con estrema facilità. Al centro del mirino, in questo momento, c’è Milano, con il Milan che sta salutando Sandro Tonali, destinato al Newcastle.

Una partenza, quella del numero 8 rossonero, che fino ad alcuni giorni fa sarebbe sembrata impronosticabile. Ma i ‘Magpies’, vogliosi di un mercato da protagonisti, sono scesi in campo con l’artiglieria pesantissima e in poco tempo hanno fatto breccia: quasi 80 milioni al Diavolo, 10 milioni a stagione al giocatore.

Il Milan ha compiuto già uno sforzo notevole per trattenere Leao e ora deve fare attenzione alla possibile irruzione di altre squadre di peso su giocatori come Maignan. Ma anche l’Inter non se la passa benissimo. Dzeko, in scadenza di contratto, è andato al Fenerbahce. Al momento ci sono dubbi sulla conferma del prestito di Lukaku. E dall’Arabia sono pronti a ricoprire di dollari Brozovic, anche se il Barcellona non molla. E non è finita qui.

Assalto all’Inter: 60 milioni pronti per Onana, le ultime

L’Inter infatti deve fare i conti con le mire di un club inglese per Andrè Onana. Il portiere camerunense da tempo è stato indicato come uno dei principali indiziati alla cessione, di fronte a offerte di livello. E per i nerazzurri sono pronti 60 milioni di euro.

Come riportato da Calciomercato.it, infatti, il Manchester United ha preso atto della richiesta dell’Inter e sta cercando di trovare la quadra. Del resto il portiere è uno dei giocatori nel mirino di Ten Hag, che lo ha avuto all’Ajax. E tra i Red Devils, l’accelerazione potrebbe concretizzarsi nel momento in cui si ufficializzasse l’addio di de Gea, in scadenza di contratto a giorni.