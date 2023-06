Lady Vieri, che gambe: Costanza lascia tutti senza parole

L’estate è appena iniziata e le vip lottano foto su foto per prendere il ruolo di regina dei social, come nel caso di Costanza Caracciolo

L’ex velina si mostra con un nuovo look agli occhi dei fan, riuscendo a cogliere il massimo gradimento. La compagna di Christian Vieri vuole tornare protagonista e diventa apprezzata testimonial dei brand di moda.

È sempre fra le ex veline più apprezzate, avendo lasciato un ottimo ricordo nei telespettatori di Canale 5 per grazia e simpatia. Costanza Caracciolo è ancora oggi molto seguita, la showgirl ha avuto molto successo e sui social è rimasto un grande numero di fan a seguirla con particolare affetto.

Sono due i punti cardini della sua vita, l’amore per Christian Vieri che l’ha resa anche mamma e un’amicizia storica con Federica Nargi, l’altra collega di Striscia legata ad Alessandro Matri. Due attaccanti per due veline, Costanza Caracciolo ha spesso ironizzato su questo aspetto e sui social mostra proprio la sua voglia di giocare anche con il pubblico. Le ultime foto sono tutte da apprezzare.

L’ex velina è in formissima, si fa fatica a credere come abbia 33 anni, ne dimostra almeno una decina di meno. Merito di madre natura ma anche di un allenamento costante e della voglia di essere sempre una protagonista attiva, non limitandosi solamente a qualche scatto sporadico ma muovendosi molto fra mille attività. In questo caso, però, si è fermata il tempo per lanciare una collezione estiva, le foto della Caracciolo sono apprezzatissime.

Lady Vieri, nuovo look estivo

Un look fresco e giovanile per lady Vieri: top, giacchetta e gonna che conquistano tutto il pubblico. E lo fa in maniera bipartisan, mettendo d’accordo sia gli uomini che le donne.

Sul fronte maschile non mancano gli apprezzamenti per la semplicità della Caracciolo, su quello femminile invece è presa come punto di riferimento. Poco trucco marcato, il giusto abbinamento dei vestiti e un completo che potrebbe essere molto apprezzato quest’estate nonché imitato.

Lady Vieri piace sempre più, i fan stanno aumentando sui social e per chi vuole fare l’influencer i numeri sono decisamente importante. Un milione e 300 mila i supporter solo su Instagram, a dimostrazione di come ci sia un gradimento costante, frutto di foto che appassionano e sanno essere anche artistiche, nel vero senso della parola. I tanti impegni la porteranno sul set di qualche altra campagna pubblicitaria e i suoi fan non attendono altro.