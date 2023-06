Lascia la Juve e va alla Fiorentina, tutti i dettagli

Il calciomercato è alle porte, con i club che iniziano ad imbastire le prime trattative in vista della prossima stagione: un calciatore potrebbe passare dalla Juventus alla Fiorentina

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la società gigliata sarebbe interessata ad un calciatore della Vecchia Signora. Nonostante la rivalità, con la giusta offerta la Fiorentina potrebbe strappare una risposta positiva dalla Juventus.

Dopo aver conquistato e perso la finale di Conference League, che avrebbe dato alla squadra di Vincenzo Italiano il pass per l’Europa League, la Fiorentina dovrà fare i conti con una stagione senza coppe europee. Questo potrebbe aiutare la viola a migliorare l’ottavo posto ottenuto nel campionato appena conclusosi. Per farlo il tecnico chiede rinforzi al suo presidente che potrebbe presentare a breve un’offerta ai rivali bianconeri.

Al primo anno sulla panchina gigliata Vincenzo Italiano è riuscito a portare i toscani di nuovo in Europa dopo 6 anni di assenza e alla prima partecipazione in Conference League la viola è riuscita ad arrivare fino all’ultimo step, salvo poi arrendersi a Bowen e al West Ham.

Italiano punta un bianconero: viola e Juventus pronte a trattare

Per continuare ad incrementare la crescita della Fiorentina, il tecnico ex Spezia e Trapani, però, necessiterebbe di rinforzi importanti. Secondo quanto riportato da La Nazione, la viola avrebbe messo gli occhi su un calciatore della Juventus. Si tratta Andrea Cambiaso, laterale ex Genoa che ha disputato l’ultima stagione in prestito al Bologna.

Dopo il prestito dell’ultimo anno in Emilia, il classe 2000 ha fatto ritorno alla Vecchia Signora, che non ha ancora sciolto le riserve sul futuro del ragazzo. All’inizio della passata stagione Allegri comunicò che non riteneva ancora pronto l’esterno prelevato dal Genoa e, con ogni probabilità, questo scenario potrebbe ripresentarsi.

In questa situazione incerta si potrebbe inserire la Fiorentina che sarebbe molto propensa ad inserire in rosa un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce. Resta da sciogliere il nodo relativo alla formula di trasferimento.

Dopo l’investimento della scorsa estate, infatti, i bianconeri non intendono svendere l’ex Genoa e sarebbero più propensi ad un prestito secco per farlo maturare ulteriormente. La viola, non proprio convinta di prelevarlo a titolo definitivo, vorrebbe inserire il diritto di riscatto ma le cifre restano ancora da definire. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.