Soldi e scambio: affare pazzesco, Lukaku alla Juve

L’ipotesi di mercato per la Juventus di Massimiliano Allegri è assolutamente clamorosa: Romelu Lukaku può vestire la maglia bianconera

È stato un anno difficile per la Juventus quello che, da ormai diverse settimane, si è concluso. I bianconeri hanno dovuto fare i conti con il caso plusvalenze fittizie che ha inflitto 10 punti di penalizzazione, privando la squadra di Allegri della qualificazione alla prossima Champions League.

La ‘Vecchia Signora’, è chiaro, punta quindi ad un rilancio immediato. Probabilmente ancora con l’allenatore livornese in panchina, questo non è ancora certo. Ma, intanto, la dirigenza piemontese sta scandagliando il mercato alla ricerca delle giuste operazioni da portare a termine tanto per quanto riguarda le entrate quanto, soprattutto, per le uscite.

In difesa occhio a Leonardo Bonucci, per il quale si vocifera con sempre più frequenza di un addio anticipato ai colori bianconeri. Alex Sandro, reduce dal rinnovo annuale grazie all’opzione attivata automaticamente da contratto, non sembra più essere una pedina essenziale e potrebbe dire addio. A centrocampo il nodo è sempre e solo uno: Adrien Rabiot.

Il talento francese, in scadenza tra una manciata di giorni, non ha ancora comunicato se salutare la Juventus o rinnovare l’accordo con la ‘Vecchia Signora’. La sensazione è che alla fine l’ex PSG possa puntare ad una nuova avventura lontano dalla Torino bianconera. Occhio, poi, all’attacco: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sono stati fortemente messi in discussione. Ma nelle ultime ore sembra poter spuntare, magari al posto del serbo, un’ipotesi clamorosa: Romelu Lukaku.

Ipotesi Juventus: spunta Lukaku con lo scambio

La situazione legata al bomber belga, reduce da una buona stagione in prestito all’Inter, è delicatissima. ‘Big Rom’, per il quale il Chelsea ha speso ben 113 milioni di euro nell’agosto 2021, ha già detto la sua: vuole restare in nerazzurro. Una possibilità, però, molto difficile. Perchè i ‘Blues’ puntano ad incassare per il suo cartellino e nel frattempo a Lukaku sono state accostate nientemeno che Milan e Juventus.

I rossoneri, che hanno ceduto per la cifra record Tonali al Newcastle, sono a caccia di un grande attaccante ed il belga riempirebbe a pieno l’identikit tracciato da Gerry Cardinale. Attenzione, però, perchè parrebbe che pure la Juventus abbia chiesto informazioni sul forte centravanti sotto contratto col club di Todd Boehly fino all’estate 2026.

Il Chelsea potrebbe provare ad offrirlo proprio ai bianconeri, in quella che sarebbe una maxi operazione per Dusan Vlahovic. Come anticipato, il futuro del serbo è in bilico ed il feeling con Allegri ai minimi termini.

Ecco perchè la proposta da Londra rischierebbe di allettare la società torinese. 40-45 milioni di euro cash, più il cartellino di Lukaku, per convincere la ‘Vecchia Signora’. La Juve, d’altro canto, sul destino dell’ex Fiorentina è chiarissima: sì all’addio ma con una corposa proposta di soli cash (80 milioni). I bianconeri a queste condizioni rifiuterebbero, senza poi trascurare il fatto che la volontà di ‘Big Rom’ di rimanere all’Inter potrebbe risultare decisiva da qui a fine estate.