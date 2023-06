Brozovic firma: attesa l’ufficialità

I tifosi dell’Inter stanno per dire addio ad uno dei protagonisti degli ultimi anni: Marcelo Brozovic è infatti prossimo a cambiare squadra

Dopo la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City guidato da Pep Guardiola, l’Inter è alle prese con la campagna acquisti per la prossima stagione. Una volta confermato Simone Inzaghi alla guida del team interista, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono messi a lavoro per cercare di rinforzare una squadra che quest’anno ha sfiorato la vittoria massima competizione europea per club e che ha portato a casa sia la Supercoppa italiana che la Coppa Italia.

Tuttavia, questi ultimi giorni del team nerazzurro sono stati contraddistinti anche dalle notizie che riguardano il mercato in uscita. Oltre agli interessamenti delle squadre di Premier League per André Onana e Nicolò Barella, il giocatore di fatto più prossimo a lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato estiva è sicuramente Marcelo Brozovic.

Il croato, dopo la bellezza di otto stagioni, è infatti vicinissimo a dire addio alla ‘Beneamata’. Marcelo Brozovic, di fatto, è seguito dal Barcellona, ma la squadra che sembra più prossima ad acquistare le sue prestazioni è sicuramente l’Al-Nassr (ovvero il team in cui già gioca Cristiano Ronaldo che ha offerto al play interista ben 20 milioni di euro annui). Proprio su questa possibilità di vedere il centrocampista nel campionato saudita bisogna registrare delle importanti dichiarazioni.

Mercato Inter, le dichiarazioni di Rashid Uddin: “Brozovic all’Al-Nassr? Si potrebbe chiudere a breve”

L’agente di mercato Rashid Uddin, ai microfoni ufficiali del portale italiano ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’, ha infatti parlato così dell’ormai imminente trasferimento di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr: “La trattativa è molto calda, si potrebbe chiudere a breve”. La trattativa, in effetti, si è chiusa: all’Inter circa 23,5 milioni, per il croato triennale da 60 milioni.

L’operatore mercato si è poi soffermato sul momento che sta vivendo il movimento saudita: “L’intenzione dei dirigenti del calcio in Arabia Saudita è quella di rendere il campionato saudita uno dei campionati più importanti al mondo. I calciatori seguiti sono davvero tanti. Hanno cominciato con l’arrivo di Cristiano Ronaldo ed ora stanno seguendo alcuni giocatori tra i migliori al mondo. Questo fenomeno può sembrare quello accaduto qualche anno fa in Cina, ma non è la stessa cosa sia per l’impressionante potere economico che per l’arrivo anche di calciatori che non sono a fine carriera”.

Tuttavia, in attesa dell’ufficialità della cessione di Marcelo Brozovic, l’Inter ha chiuso l’ingaggio di Marcus Thuram. La ‘Beneamata’, infatti, è riuscita a battere la concorrenza del Milan per l’arrivo del francese, il cui contratto con il Borussia Monchengladbach scadrà il prossimo 30 giugno.