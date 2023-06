Calciomercato Juventus, c’è l’accordo: firma mercoledì

La Juventus può gioire con l’accordo arrivato nelle ultime ore: ci sarà la firma sul contratto nella giornata di mercoledì, ci siamo

Il club bianconero continuerà a lavorare in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza torinese che starebbe aspettando ancora l’arrivo del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che dovrebbe liberarsi dal Napoli.

In attesa di colpi entusiasmanti la Juventus ha messo già a segno un affare importante. Metterà nero su bianco nella giornata di mercoledì per andare a comporre i primi pezzi del puzzle. Le ultime stagioni della compagine bianconera sono da dimenticare: proprio ora si cercherà di porre le basi per il futuro del club. Milinkovic-Savic è un profilo che piace da tempo alla dirigenza con la volontà di convincere il patron della Lazio Claudio Lotito, con il quale è sempre difficile fare affari. Il centrocampista serbo è pronto a lasciare i biancocelesti con l’ok arrivato anche da Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, fumata bianca: la firma sul contratto

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. Dalla possibile cessione alla firma sul contratto per il rinnovo: la Juventus può festeggiare per mettere a segno il primo ‘colpo’ in vista della prossima stagione. Le trattative andavano avanti da mesi, ma alla fine si è trovato l’accordo tra le parti per continuare a vestire la maglia bianconera.

Come svelato da “Il Corriere dello Sport” il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, continuerà la sua avventura in maglia bianconera: firma sul contratto per il rinnovo arriverà nella giornata di mercoledì. Dopo tanti mesi finalmente è arrivato l’accordo del club bianconero con la madre-agente vicino a Saint Tropez. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno, ma a breve ci sarà la fumata bianca per continuare a scrivere pagine importanti sotto la gestione di Massimiliano Allegri che l’ha voluto a tutti i costi.

Il francese guadagnerà 7 milioni annui dicendo addio ancora una volta alle proposte del Manchester United, che lo avrebbe voluto a tutti i costi per rinforzare la zona mediana di ten Hag. Rabiot ormai ha scelto di continuare a vivere a Torino per contribuire con la sua esperienza ad una rivoluzione totale in campo e fuori. Il centrocampista francese è stato sempre stimato da Allegri, che l’ha sempre invogliato a fare di meglio. La firma sul rinnovo rappresenterebbe un ulteriore conferma per la permanenza dell’allenatore livornese.