Elisabetta Canalis da sogno in bikini bianco, fisico statuario

Una forma perfetta che scolpisce con i suoi allenamernto di kickboxing: il tempo per Elisabetta Canalis non passa mai, lo prova il bikini

In questi giorni Elisabetta Canalis si è concessa una nuova vacanza in Italia. Solo un anticipo di quello che sarà prossimamente, perché la sua Sardegna in compagnia della figlia, Skyler Eva, è un appuntamento immancabile.

Ma c’è un altro appuntamento più vicino che richiama la showgirl più amata dagli italiani. Perché un anno fa, sul ring allestito alla Reggia di Venaria, abbiamo assistito al suo debutto in un match ufficiale di kickboxing, la disciplina che ama di più. Non un semplice modo per stare in forma, ma una passione vera che la assorbe completamente.

Così Eli è pronta a bissare, di nuovo nella splendida location di una delle residenze sabaude alle porte di Torino. Sarà una delle protagoniste nella ‘Night of Kick and Punch – Black Tie Edition‘, evento organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte.

Un modo per portare questa disciplina fuori dalla sua ambientazione classica e per farla tornare sul ring. Questa volta sfiderà la romana Angelica Donati sulla distanza delle 3 riprese da un minuto e mezzo in una serata condotta dalla popolare influencer Alice De Bortoli e da Valerio Lamanna.

Elisabetta Canalis da sogno in bikini: la nuova vita è ancora a Los Angeles

Nessuno ha mai messo in dubbio la statuaria bellezza di Elisabetta, che non accusa il peso degli anni ed è sempre più bella. Merito anche degli allenamenti che sono stati una costante nella sua vita privata. Ancora di più adesso che frequenta Georgian Cimpeanu.

Il settimanale “Chi” qualche settimana fa li aveva paparazzati insieme a Los Angeles, dove lei vive ancora stabilmente insieme alla piccola Skyler Eva dopo la separazione da Brian Perri. Baci, abbracci, passeggiate mano nella mano e anche allenamenti di kickboxing. Una disciplina della quale l’atleta italo-rumeno è stato campione a livello mondiale.

La Canalis ormai ha chiuso definitivamente con l’ex marito Brian Perri, sposato nel 2014. I documenti presentati in tribunale hanno certificato tra le cause dell’addio alcune differenze inconciliabili e quindi i i due hanno già preparato i documenti della separazione.

Secondo le carte, l’ex coppia avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia ed Elisabetta al momento non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento. Ma lei ha deciso, almeno per ora, di continuare comunque a vivere in California per non stravolgere la vita della figlia e i suoi rapporti.

La sua vita però è anche quella di modella e testimonial. E così, se mai qualcuno avesse nutrito dubbi sul fatto che sia in grado o meno di superare la prova costume, eccolo servito. Negli ultimi shooting postati su Instagram c’è tutto il suo fascino e il suo fisico statuario.

Non sappiamo se gli impegni di lavoro porteranno in futuro sempre più spesso Eli in Italia. Ma sappiamo che i suoi fan non la lasciano mai da sola e queste immagini sono in bel regalo.