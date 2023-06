Il giocatore non aspetta più: Juventus e Inter sono pronte

Impazzano le trattative di mercato e i club di Serie A provano ad imbastire le trattative per rinforzare i rispettivi organici: tre big italiane hanno messo nel mirino un calciatore che sembrava destinato al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni, il lungo tira e molla tra la dirigenza blaugrana e gli agenti del giocatore hanno infastidito parecchio quest’ultimo che, adesso, starebbe valutando altre destinazioni per il suo futuro.

Provano a farsi trovare pronti i club di Serie A, in particolare Inter e Juventus, molto interessate all’ingaggio del calciatore. L’esborso economico per il cartellino, inoltre, sarebbe quasi irrisorio se confrontato al valore e l’esperienza del calciatore. La trattativa non è ancora decollata ma una delle big italiane potrebbe presto annunciare un nuovo rinforzo.

La rifondazione del Barcellona è partita e dopo solo un anno sembra iniziare a spiccare il volo. Dopo essere subentrato a campionato in corso a Ronald Koeman, l’ex centrocampista Xavi Hernandez è riuscito a dare un’impronta al suo Barça. Nella prima parte della stagione è arrivata una rovinosa eliminazione dalla Champions League, ma a fine stagione i blaugrana hanno potuto festeggiare la vittoria de La Liga.

Il Barça tentenna troppo: si aprono le porte della Serie A per il calciatore

Il Barcellona sta riprendendo quota e, di conseguenza, anche l’appeal nei confronti dei calciatori è in crescita. Nonostante ciò, i continui rinvii sulla chiusura della trattativa potrebbero allontanare dal Camp Nou un calciatore che sembrava destinato a vestire il blaugrana. Si tratta di Thomas Meunier, laterale belga del Borussia Dortmund.

Dopo aver vestito la maglia del Paris Saint Germain il belga si è accasato al Borussia Dortmund nel 2020 sfiorando la vittoria della Bundesliga nel corso dell’ultima stagione. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024, il laterale ha comunicato alla dirigenza giallonera di voler lasciare la Germania.

Come riportato dal Mundo Deportivo, Meunier è stato avvicinato un anno fa da Jordi Cruijff che voleva portarlo al Camp Nou. Da quel momento in poi, però, i contatti tra club e agenti si sono interrotti e, stanco di aspettare, il calciatore ha aperto la porta a nuove destinazioni.

Dei quattro club maggiormente interessati al belga tre sono italiani. Si tratta di: Inter, Juventus e Milan. Le tre big italiane stanno cercando rinforzi e un laterale di gamba e imponente come Meunier potrebbe fare comodo a ciascuna di esse. Per lasciarlo partire il BVB chiede tra i 2 e i 4 milioni di euro. Da non sottovalutare, però, l’interesse del ricco Aston Villa che potrebbe beffare le tre italiane.