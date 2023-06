Inter attenta: così Retegui può scappare via

Il nome di Mateo Retegui, centravanti dell’Italia di Mancini, circola ancora forte in ottica Serie A. All’Inter serve una punta ma occhio anche ad un’altra compagine italiana

Archiviate anche le ultime due uscite della Nazionale il focus è spostato totalmente sulla sessione estiva di calciomercato, che già prima della fine di giugno ha riservato qualche movimento importante. L’Inter in particolare si guarda intorno su quello che potrebbe essere il prossimo futuro dell’attacco, un reparto che rischia di cambiare in modo corposo.

Dzeko è volato al Fenerbahce, mentre i nerazzurri dovranno ancora definire il prossimo futuro di Romelu Lukaku, dopo il prestito annuale dal Chelsea. Al netto di Big Rom tra le fila della squadra di Simone Inzaghi dovrà essere inserito almeno un nuovo centravanti, e da qualche tempo ormai si ventila il nome di Mateo Retegui, italo-argentino divenuto il centravanti della Nazionale di Mancini.

L’attaccante del Tigre, ma di proprietà del Boca Juniors, ha messo a referto 11 gol in 20 partite stagionali col club, mentre con l’Italia ha anche già trovato le sue prime marcature. Un centravanti fisico e strutturato, di stampo classico e con grande fiuto del gol. Caratteristiche che farebbero comodo all’Inter ma non solo. Il nome di Retegui infatti circola già da tempo in Serie A, ed anche per altre squadre.

Calciomercato Inter, nubi sul futuro di Retegui: c’è anche l’idea Fiorentina

Lo stesso presidente del Tigre, che eserciterà l’opzione dal Boca, a ‘Direct Tv Sport Argentina’ ha parlato del futuro di Retegui: “Sarà difficile poterlo avere con noi dopo questo mercato. È un giocatore molto cercato. Se dipendesse dalla nostra volontà, tutti vorremmo che restasse qui, ma c’è la sua carriera e il nostro accordo col Boca. Ci sono tanti sondaggi, il suo entourage sta lavorando. Aspettiamo l’inizio del mercato europeo e vediamo cosa accadrà”.

Parole chiare quelle di Melarana, che fanno quindi presagire un probabile addio da parte di Retegui che piace molto all’Inter, ma che potrebbe anche finire altrove. I nerazzurri dovranno infatti alzare la guardia perchè in Italia resta in pressing anche la Fiorentina di Rocco Commisso, che pure potrebbe andare a caccia di un centravanti di peso dopo le problematiche di quest’anno.

Cabral e Jovic si sono alternati nella posizione di attaccante centrale con fortune alterne, e col brasiliano che a conti fatti ha convinto maggiormente soprattutto da metà annata in poi. 17 i gol totali tra tutte le competizioni per Cabral che attualmente indossa la numero 9 della squadra di Italiano. La pressione su Retegui però è ancora viva e l’Inter dovrà stare attenta.