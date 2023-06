Inter, occhio a Mr. 100 milioni: non si torna più indietro

L’Inter è a caccia del colpaccio che potrà risollevare le sorti della società. Ma le prospettive, almeno per il momento, non sembrano buone

Gli esuberi dell’Inter potrebbero portare nelle casse dei nerazzurri un bel bottino. Sono tutti a conoscenza della rosa nerazzurra, la quale ha dei giocatori che in caso di cessione potrebbero fruttare tanti soldi. Ma non sempre sono le società a decidere…

C’è anche la volontà del giocatore da mettere in preventivo, e non altrettanto spesso si sposa con quello della dirigenza. Questa è una situazione molto comune, che a breve potrebbe riguardare anche la squadra allenata da Inzaghi. Un giocatore dal valore di 100 milioni sembra essersi particolarmente legato a San Siro.

Uno dei profili che più ha fatto discutere nel corso della scorsa finestra di mercato è stato Romelu Lukaku. Dopo la deludente annata trascorsa a Londra, infatti, il belga è tornato in Italia accolto dall’entusiasmo misto all’incertezza dei tifosi.

Il suo rendimento tutto sommato non è stato così tanto deludente, seppur la stagione nel suo complesso non sia stata affatto all’altezza delle aspettative nutrite. Complici anche i numerosi infortuni con i quali il belga si è scontrato. Ma questo non ha fatto altro che far accrescere ulteriormente il suo legame con i nerazzurri.

Le offerte per il giocatore sono numerose, e il suo valore di 100 milioni ormai non è più tale per ovvie ragioni. La recente offerta esposta dalla ben nota e attiva Arabia Saudita è stata declinata dal belga, il quale ha dichiarato di preferire l’Inter in tutto e per tutto. Ma ad infittire ulteriormente la trama in questione ci ha pensato il Milan, con un presunto interesse per l’ex Everton. In tutto ciò la volontà del giocatore rimane, per il momento, quella di rimanere sotto la corte di Inzaghi.

Lukaku declina le maxi offerte

La volontà di diventare protagonista dell’Inter è molto chiara. Questo lo si può evincere da tutti i rifiuti che Romelu Lukaku ha rifilato alle pretendenti per il suo cartellino.

La possibilità di fare cassa con quello che ad oggi è un esubero si restringe, per quanto ovviamente il mercato debba ancora entrare nel vivo delle operazioni. Ma alcune squadre si sono già attrezzate con un’ottima base di partenza. I nerazzurri aspettano solo il loro momento. Sperando che la permanenza del belga possa giovare in virtù della prossima stagione in arrivo.