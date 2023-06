Jovana versione Baywatch: costume straripante

Jovana Djordjevic fa il pieno di likes: ultima foto in stile “Baywatch” è straordinaria

I tifosi di Lazio e Chievo Verona ricorderanno sicuramente l’attaccante serbo Filip Djordjevic che, nei suoi anni italiani, ha dimostrato ottime cose in fase offensiva. Tuttavia, ciò che torna alla mente quando si pensa a Djordjevic è la sua bellissima moglie di nome Jovana (all’anagrafe Jovana Svonja).

I due si sono conosciuti in Francia, a Nantes, ma a Roma hanno trovato la loro dimensione ideale. Lì sono nati i due figli, Noel e Leon, dunque la capitale italiana è sempre presente nel cuore dei coniugi Djordjevic

Ma chi è e cosa fa esattamente Jovana Djordjevic? La serba classe ’91 è una modella affermatissima a livello internazionale e su Instagram ha trovato il luogo ideale nel quale esprimere il proprio talento. Jovana è indubbiamente una ragazza straordinaria, dotata di forme stratosferiche che gli italiani hanno ben visto in numerose trasmissioni televisive.

Infatti, Jovana ha preso parte al notissimo reality show ‘Il Grande Fratello’ senza tuttavia riuscire a vincerlo: la 31enne infatti fu costretta a ritirarsi dallo show per motivi di salute (non gravi, per fortuna).

Jovana Djordjevic, in costume in ‘stile Baywatch’ non ha rivali

È facile constatare che la moglie di Filip Djordjevic goda di un successo ormai planetario e che aumenta giorno dopo giorno. Possiede un seguito enorme su Instagram che è diventato tale grazie alle foto e alle storie che la serba pubblica con costanza. Non serve un occhio esperto per capire che stiamo parlando di una bellezza incredibile e che toglie il fiato.

Al momento conta ben 365mila followers che non si stancano mai di celebrarne la bellezza. Questa esplode definitivamente negli scatti a tema estivo: non è un mistero che la bella Jovana ami la bella stagione nella quale può mostrarsi in costume e prendere parte a numerosi set fotografici. L’estate risalta alla grande le curve della serba nata trentuno anni fa.

In una delle ultime foto pubblicate su Instagram, Jovana Djordjevic si mostra in piscina mentre veste un costume che ricorda molto quello indossato dall’attrice americana Pamela Anderson negli anni 80′, all’indomani dell’uscita della serie ‘Baywatch’.

Paragonare l’attrice americana con la modella serba non è delitto, anzi. Forse l’unica differenza degna di nota è il colore dei capelli, per il resto parliamo di due bellezze che hanno segnato un’epoca.