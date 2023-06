Offerta folle per averlo: ritorno di fiamma Inter

Offerta alta, ma il calciatore potrebbe davvero fare al caso di Simone Inzaghi. Ecco ora a chi pensa l’Inter

Difficile sapere alla fine da chi si ripartirà. L’Inter vorrebbe acquistare senza però perdere i propri pezzi migliori, ma ci sono diverse offerte che possono destabilizzare l’ambiente. Ce lo si poteva aspettare, dopo il buon campionato e la finale di Istanbul conquistata. Oltre a quella di Skriniar, quindi, i tifosi nerazzurri rischiano seriamente di assistere ad almeno un’altra partenza di lusso.

Il problema, come detto, sono le offerte, ma dipenderà tutto anche dai calciatori. Ad esempio di voci su Marcelo Brozovic ce ne sono parecchie, si parla di Premier League e di Barcellona, ma soprattutto di Al-Nassr al lavoro da giorni per portarlo in Arabia. Si sa che anche Andre Onana e Lautaro Martinez possano averequalcosa sul tavolo. I nerazzurri attendono sviluppi.

La cosa non buona è che anche Nicolò Barella, forse in assoluto il preferito dalla tifoseria nerazzurra, potrebbe avere offerte importanti sul piano economico, sia per lui che per la società. I nerazzurri, però, sembrerebbero aver già messo gli occhi su un nome che entrerebbe proprio per il centrocampo. Dotato anche di un gran fisico, il centrocampista centrale che secondo fichajes.net sarebbe finito sul taccuino di Beppe Marotta e soci può fare anche l’ala o il trequartista.

Calciomercato Inter, 40 milioni Musah del Valencia

A quanto pare, sarebbe Yunus Musah l’ultimo (anche se è da tempo nei radar della dirigenza) nome proposto dallo staff dell’Inter a Simone Inzaghi, con lo statunitense che quasi sicuramente si libererà del Valencia in questa estate.

Musah ha compiuto soltanto 20 anni lo scorso novembre, seppur giovanissimo quest’anno è stato uno dei principali punti di forza della squadra spagnola.

Sembrerebbe che lo stia monitorando anche il Liverpool, sotto consiglio dello stesso Jurgen Klopp. Al ‘Mestalla’ oramai ritengono sia molto difficile trattenere lo statunitense ancora per un anno, tuttavia per ora non ci sarebbero state ancora offerte ufficiali. I nerazzurri però, soprattutto se ci dovesse essere una partenza, potrebbero correre dritti su di lui.

L’unica nota stonata è il prezzo, ma per un calciatore della sua età e con le sue qualità siamo comunque in linea coi parametri. Parliamo di circa 40 milioni di euro, cifra che potrebbe anche salire in caso di asta inglese. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, con Musah che potrebbe diventare una sorta di piano C a Frattesi e Milinkovic-Savic.