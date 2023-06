Ritorno in Serie A: Kessie ha già deciso

Il futuro di Franck Kessie sotto la lente d’ingrandimento: l’ivoriano, deludente a Barcellona, è da tempo in cima alla lista di Beppe Marotta

È stato uno degli uomini mercato dello scorso inverno ma, adesso, il nome di Franck Kessie torna fortemente in auge. Sullo sfondo c’è sempre la Serie A, campionato che ha lanciato l’ivoriano nel grande calcio permettendogli di approdare in quel di Barcellona.

Il giocatore, in Italia, è ancora decisamente appetito. E nonostante una stagione tutt’altro che esaltante agli ordini di Xavi, il nome di Franck Kessie continua ad attirare l’interesse di diverse società. Italiane ed estere. Secondo quanto viene riferito da ‘Mundodeportivo.com’, il futuro di Franck Kessie sembra essere più chiaro che mai. Il centrocampista ivoriano, che in questo suo primo anno a Barcellona è finito spesso e volentieri tra i più deludenti, avrebbe deciso la sua prossima squadra.

Kessie vuole rimanere in Spagna, alla corte di Xavi, per riscattarsi e mostrare tutte le sue qualità. Ma c’è uno scenario che ben presto potrebbe concretizzarsi spingendo l’ex milanista a vagliare una nuova possibilità. Si è parlato a lungo di Inter con la quale i dialoghi lo scorso gennaio sono stati fitti. Il centrocampista, ad un passo dal ritorno nello scambio poi sfumato con Brozovic (diretto all’Al-Nassr), adesso è ben convinto di rimanere in Catalogna.

Addio Barcellona: ecco dove vuole giocare Kessie

Kessie, se il Barcellona – come sembra probabile – gli comunicherà l’intenzione di cederlo, allora avrebbe una sola opzione nel suo immediato futuro. Non l’Inter, nè altre possibilità in Italia: la Serie A, per lui, in questo momento rappresenta ancora il passato. Ed in caso di partenza dalla Catalogna il giocatore vorrebbe solo ed esclusivamente la Premier League.

Un campionato che si sposerebbe perfettamente con le sue caratteristiche fisiche e tecniche e dal quale Kessie è estremamente affascinato. Al momento, il giocatore è in vacanza e sembra proprio che rientrerà alla corte di Xavi il prossimo 10 luglio. Da scoprire, poi, come la situazione andrà a concludersi. Ma è chiaro che l’Inter, con Ausilio e Inzaghi che stravedono per lui, si ritroverebbe clamorosamente ferma al palo, accantonata dallo stesso Kessie.

Andrà infine compreso se e quali saranno le ipotetiche offerte dalla Premier League per permettere all’ivoriano di coronare il suo sogno e approdare nel calcio inglese. In quella che potrebbe essere stata la sua unica stagione con la maglia del Barcellona, il 26enne ha collezionato 43 presenze tra campionato e coppe, con 3 gol e 3 assist vincenti all’attivo.