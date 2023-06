Sdraiata sul prato è straripante: Diletta Leotta è bollente

Diletta Leotta non fa mai mancare scatti da capogiro ai suoi fan: bellezza seducente che continua a non lasciare scampo

La sua presenza ci accompagna ormai da anni a margine del campionato di calcio ed è entrata a far parte a pieno titolo della liturgia di ogni weekend. Sull’emittente streaming DAZN, l’appuntamento con Diletta Leotta è sempre imperdibile. E la conduttrice catanese è divenuta sempre più un personaggio a 360 gradi, in grado di spopolare in tv, in radio, sui social, amato da tutti gli italiani. Ma adesso, stiamo scoprendo anche un suo nuovo volto, del tutto diverso.

La gravidanza di Diletta è, inutile nasconderlo, uno dei principali avvenimenti legati al gossip di questo 2023. Presto, lei e il fidanzato, il portiere tedesco Loris Karius, diventeranno genitori. Ad allargare la famiglia, una splendida bambina in arrivo entro la fine dell’estate. E in dolce attesa, se possibile, la Leotta è più sorridente e radiosa che mai.

Con i fan, sta condividendo molti momenti importanti di questo percorso, dubbi compresi, naturali quando ci si appresta a diventare genitori per la prima volta. Tutto questo ha sortito l’effetto di avvicinarla ulteriormente agli ammiratori, che non fanno mancare il loro sostegno con tanti messaggi di incoraggiamento.

Manca sempre meno al grande momento, che per i due neo genitori rappresenterà naturalmente un momento di grande gioia. A seguire, Diletta sarà accolta di certo da applausi più scroscianti che mai al suo ritorno in campo.

Diletta Leotta saluta la primavera e accoglie l’estate così: curve da favola

Nel frattempo, la catanese classe 1991 procede nel suo avvicinamento al momento della maternità. Godendosi qualche momento per se stessa di quando in quando, come quello di un particolare ‘saluto’ alla primavera in uno scenario incantato. Distesa di fianco su di un prato, Diletta mette in evidenza bellezza e fascino che non passano mai inosservati.

La conduttrice sfoggia con fierezza il pancione e al tempo stesso conferma, anche così, di essere particolarmente seducente, con curve in risalto che non possono lasciare indifferenti. Una visione da sogno e che raccoglie complimenti e like a ripetizione da parte del pubblico. Spettacolo che non delude mai le aspettative, anche se per una volta, forse, i dettagli più belli sono il suo sguardo e il suo sorriso che colpiscono dritti al cuore.