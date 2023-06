Terremoto Juve, addio di Allegri: spunta il nome del sostituto

Nuove indiscrezioni sulla possibile separazione tra il club bianconero e il tecnico toscano: il prestigioso sostituto scalpita

Rischia di essere la nuova telenovela di mercato. Una serie che però non potrà constare di troppe puntate, dato che non è pensabile arrivare alla fine della sessione estiva di scambi con una decisione non ancora definitivamente presa. ‘Allegri sì, Allegri no’ è il titolo del nemmeno troppo nuovo tormentone in casa Juve, con sempre più tifosi che spingono da tempo per un avvicendamento del tecnico toscano.

C’è ancora il problema del contratto: quei 7 milioni netti annui che legano Allegri alla Juve fino al 2025 e che peserebbero come un macigno sulle finanze bianconere qualora Maurizio Scanavino optasse per un esonero dell’allenatore livornese. C’è però da tenere in debito conto non solo la sempre più numerosa corrente degli #Allegriout, con la piazza bianconera che ormai ha voltato le spalle al tecnico, ma anche i magri, magrissimi risultati ottenuti.

Il tanto vituperato Andrea Pirlo, ad esempio, nella sua unica stagione alla guida della ‘Vecchia Signora’, nel 2020-21, ha portato a casa una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Allegri in due stagioni non ha vinto alcun trofeo. E questo pesa come un macigno sulla fiducia nelle capacità dell’allievo prediletto di Giovanni Galeone, che vede avvicinarsi sempre di più lo spettro di un divorzio dalla Juve.

“Secondo quanto rivelato da una fonte diretta, Max Allegri non sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024“. Parole e musica di Maurizio Pistocchi, il noto giornalista solitamente non avvezzo a lanciare bombe di mercato prive di fondamento. La Juve, dunque, starebbe seriamente pensando all’avvicendamento di Allegri.

Allegri out, la vecchia gloria è il sogno dei tifosi bianconeri

Passata in relativamente poco tempo la passione per il ‘giovane colpo italiano‘, incarnato dalle figure di Raffaele Palladino e Thiago Motta, la dirigenza pensa in grande. C’è un nome che è nei sogni dei tifosi bianconeri da almeno un anno. Un big, un vincente, un profilo rimasto fermo due anni in attesa di coronare un sogno poi non concretizzatosi. E che ora potrebbe ricominciare dal club che lo lanciò, da giocatore, nel grande calcio.

Stiamo parlando di Zinedine Zidane, l’uomo delle tre Champions consecutive col Real Madrid, l’allenatore conteso anche dal PSG per il post-Galtier. La voce sul possibile arrivo di Zizou non è tra le più recenti tra quelle raccolte intorno al sodalizio piemontese, ma la sensazione è che forse, stavolta, potremmo esserci per davvero.