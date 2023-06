UEFA, altro club escluso dalle coppe: decisione ufficiale

Sono ore calde per l’UEFA quelle attualmente in corso, dal momento che sono tante le questioni delicate che vanno risolte. A partire dall’esclusione possibile di un club dalle coppe europee. Ed in tal senso, proprio in queste ore è arrivata una decisione ufficiale che nessuno si aspettava. Andiamo a vedere di che si tratta.

Come detto, sono tante le questioni spinose che in UEFA si stanno dibattendo in queste ore. I casi più delicati ovviamente sono quelli relativi alla Juventus ed al Barcellona. I bianconeri, infatti, sono messi nel mirino per la tanto discussa manovra stipendi, mentre i catalani rischiano grosso per il cosiddetto caso Negreira. Sono due situazioni che, per quanto differenti, rappresentano dei rischi enormi. Soprattutto per i catalani, che in caso di esclusione dalla Champions League finirebbe sull’orlo del baratro. In tal senso arriva la decisione circa la possibile esclusione di un club dalle coppe europee.

UEFA, le ultime sull’esclusione del club

Il regolamento UEFA non è mai stato famoso per essere intransigente, soprattutto con i più grandi club del panorama calcistico. In tal senso c’è attesa e curiosità di sapere che decisione sarà presa per quanto concerne la Juventus, In tal senso nella giornata di oggi è arrivata una decisione ufficiale.

Allo stato attuale delle cose, infatti, non è possibile per un gruppo avere due club che giocano o la stessa competizione UEFA o due tornei “comunicanti” tra loro. Il Milan, in tal senso, è qualificato in Champions League, ma Cardinale è proprietario anche del Tolosa. Per evitare l’esclusione dalle coppe europee di uno dei due club, Cardinale, insieme ad altri tre membri del Consiglio d’Amministrazione, si è dimesso. L’obiettivo, in tal senso, è quello di conformarsi a quelle che sono le norme UEFA. Stando a quanto raccontato da MilanNews, però, la decisione ufficiale UEFA circa la posizione del Tolosa sarà presa domani.

Domani la decisione sul Tolosa in Europa League

Nella giornata di oggi, infatti, secondo MilanNews, si è riunito il Club Financial Control Body che ha rinviato però la decisione alla giornata di domani. Chiaramente tra i due club rischia, di fatto, solo il Tolosa l’esclusione dalle coppe, ma sarebbe in ogni caso una brutta pagina per il presidente rossonero.