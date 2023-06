22 milioni: l’Inter ha fatto la sua richiesta, che tesoretto

I piani dell’Inter in ottica calciomercato prendono concretamente forma: Marotta show, ecco il tesoretto che fa felice anche Inzaghi

Non è un mistero che già adesso, quando manca qualche ora affinchè la sessione di calciomercato estiva apra ufficialmente i battenti, l’Inter sia tra le società già grandi protagoniste. I nerazzurri hanno infatti ormai chiuso, con annesso sorpasso e beffa al Milan, l’acquisto di Marcus Thuram.

Beppe Marotta ha bruciato la concorrenza rossonera per l’attaccante figlio d’arte che, dal 1 luglio, si svincolerà ufficialmente dal suo accordo in scadenza col Borussia Monchengladbach. Un colpaccio notevole, a zero, per l’attacco. A maggior ragione dopo la partenza di Dzeko, anche lui a parametro zero, verso il Fenerbahce. A maggior ragione se Romelu Lukaku, per il quale rimane aperto il clamoroso discorso di un suo possibile passaggio al Milan, dovesse effettivamente salutare per sempre la ‘Beneamata’.

L’attacco cambia volto ed intanto Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano senza sosta anche alle prossime operazioni di mercato. Entrate, certo, ma anche uscite. Perchè l’Inter deve fare pure i conti con nomi di assoluto spicco che non vestiranno più la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione calcistica. Di certo dirà addio Milan Skriniar, che è d’accordo col PSG da oltre sei mesi e ha scelto i francesi alla permanenza nella Milano nerazzurra.

L’Inter incassa: il big lascia subito Milano

A centrocampo, al di là del probabile arrivo di Frattesi, occhio a Nicolò Barella. L’ex talento del Cagliari, perno centrale nell’undici disegnato magistralmente da Simone Inzaghi, piace moltissimo alle super potenze di Premier League. Ma non è affatto finita qui. Perchè un altro pilastro dell’Inter è ormai già virtualmente lontano da Milano.

Parliamo di Marcelo Brozovic per cui, ormai da qualche giorno, si è fatto asfissiante il pressing dell’Al-Nassr. Il suo futuro sarà dunque in Arabia Saudita, al fianco di Cristiano Ronaldo. Ma andiamo con ordine, perchè l’Inter sta già pianificando quale sarà il tesoretto che ben presto arriverà ufficialmente dalla cessione del regista croato. Brozovic, nell’ultimo anno, ha spesso e volentieri faticato ad esprimersi ad alti livelli. L’esplosione di Calhanoglu anche in cabina di regia ha fatto comprendere ai nerazzurri come l’ex Dinamo Zagabria non fosse più indispensabile.

E dopo aver sfiorato il passaggio al Barcellona lo scorso inverno nell’ambito dello scambio sfumato con Kessie, adesso Brozovic ha accettato la corte milionaria del club saudita. L’Inter punta ad incassare circa 22 milioni di euro ma non è escluso che per chiudere celermente l’affare la cifra possa pure scendere a 20. Insomma, un tesoretto che risulterà prezioso anche per definire con l’ufficialità l’ormai imminente firma di Frattesi con la società di Steven Zhang.