Calciomercato, Garcia ha scelto il nuovo centrocampista: scambio immediato

Novità importanti in casa Napoli. Rudi Garcia ha già individuato il nuovo centrocampista per rinforzare la rosa azzurra dopo lo Scudetto

La società partenopea ha come obiettivo quello di puntellare la rosa a disposizione del neo-allenatore francese, Rudi Garcia. Il suo compito sarà arduo: sostituire Spalletti non sarà facile dopo il trionfo dello Scudetto. Ci saranno nuovi rinforzi per arrivare fino in fondo a tutte le competizioni per provare a fare la voce grossa anche in campo internazionale.

Dopo alcune settimane in stand-by, il Napoli è tornato subito alla carica di nuovi colpi suggestivi di calciomercato. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza partenopea che dovrebbe puntellare soprattutto la zona mediana del campo allungando la sua panchina. Potenziare questo Napoli non è così facile dopo lo Scudetto vinto vista la rosa di qualità che ha avuto a disposizione Luciano Spalletti.

Calciomercato, assalto immediato: c’è l’ok di Garcia

Nelle ultime ore è sbucato fuori un profilo davvero interessante: ci sarebbe già l’ok di Rudi Garcia. Il centrocampista ha fatto parte della rosa del Lione di Genesio insieme a giocatori del calibro di Mariano Diaz, Ndombele, Depay, Tousart, Aouar, Ferlan Mendy e Fekir. Non tutti hanno mantenuto aspettative di alto profilo, ma il possibile acquisto del Napoli resta un profilo davvero interessante.

Come svelato dal giornalista tedesco di Sky Deutschland, Florian Plettenberg, il Napoli sarebbe molto interessato a Lucas Tousart. Il neo-allenatore degli azzurri, Rudi Garcia, lo conosce molto bene e potrebbe esserci anche un’idea di scambio con Diego Demme, ormai fuori dal progetto del Napoli, più una parte in cash.

Una notizia che è balzata in pochi minuti sui social e che ha fatto il giro dei tifosi partenopei, che vorrebbero così conoscere i prossimi innesti della formazione di Rudi Garcia. Il cambiamento potrebbe così apportare modificare interessanti anche come tipologia del gioco dell’allenatore francese. Idee entusiasmanti in vista della prossima stagione con l’obiettivo di puntellare la rosa a disposizione dell’ex Roma. Qualcosa del passato ci sarà eccome dopo il trionfo dello Scudetto, ma qualcuno dirà addio: i rinforzi arriveranno per essere protagonisti anche in Champions League con profili di assoluto valore.

Tousart è il nome a sorpresa che prometteva davvero bene in passato, ma in questa stagione è stato protagonista con la maglia dell’Hertha Berlino. Il Napoli ci proverà fino alla fine per puntellare la rosa a disposizione.