Diletta Leotta fa impazzire i followers: i commenti sotto questa foto sono da leggere

Diletta Leotta in una delle visioni migliori di sempre offerte ai fan: la conduttrice di DAZN scatena commenti imperdibili

La mancanza del campionato di calcio, per gli appassionati, a qualche settimana dall’inizio della pausa estiva inizia a farsi sentire. Non soltanto per l’assenza delle partite, ma anche per quella di protagoniste che sono ormai entrate a far parte a pieno titolo dello show, come le giornaliste sportive che con il loro mix di professionalità e fascino fanno sognare i tifosi sempre e comunque. Ed è impossibile non pensare, al primo posto in assoluto, a Diletta Leotta.

La conduttrice catanese di DAZN è diventata un volto iconico dei weekend calcistici. Bellezza pazzesca e incontenibile, la splendida siciliana rappresenta un ideale di sensualità ormai con pochissimi eguali. E non sorprende come sia diventata ormai un personaggio a 360 gradi, con un seguito sui social che ne fa uno dei volti femminili italiani più cliccati, con oltre 8 milioni e 700 mila followers su Instagram.

Da qualche tempo, l’attenzione su di lei è ai massimi livelli, per le note vicende legate alla sua vita privata. Diletta raccoglie più incoraggiamenti che mai, l’attesa per la nascita di sua figlia cresce. Lei e il compagno Loris Karius, alla fine dell’estate, saranno genitori di una splendida bambina. E la Leotta sta condividendo con i fan tanti momenti di questo percorso indimenticabile, sfoggiando con fierezza il pancione, ma confermando anche una bellezza seducente e irresistibile.

Diletta Leotta, il lato A più eclatante di sempre: “Esplode tutto”

Una estate tutta da vivere per lei, inclusi momenti di relax, come quelli che si sta concedendo a Forte dei Marmi, tradizionale meta estiva dei vip sul litorale toscano. Anche lì, Diletta non passa certo inosservata e non potrebbe essere altrimenti, anche per primi piani come questo.

Le curve di Diletta sono più maestose che mai, la scollatura se già normalmente è vertiginosa fa sognare sempre di più, infiammando la passione di tutti gli ammiratori. Che si scatenano più del solito nei commenti, un mix di adorazione e di ironia che rappresenta uno spettacolo nello spettacolo: “Si sono triplicate“, “Forte dei Marmi non è la località“, “Sono curioso di vedere al nono mese come diventano“, “Sono diventato strabico“, “A breve serviranno due post per farti entrare tutta“. Immagini come questa non si dimenticano per nulla e fanno già la storia dell’estate social.