Doppio colpo coi soldi di Bremer: sprint Juve

La cessione di Gleison Bremer può aprire un nuovo mondo in casa Juventus: ecco il doppio colpo desiderato da Allegri

La Juventus ha chiuso una stagione deludente, dovendo fare i conti con problemi che sono andati ben oltre il rettangolo verde. I fatti extracalcistici hanno rallentato i risultati della ‘Vecchia Signora’ che, penalizzata per il caso plusvalenze fittizie, ha chiuso al settimo posto in Serie A.

Ma adesso ci sarà da lavorare, con un’estate che si preannuncia bollente per i colori bianconeri. La dirigenza è già pronta ad imbastire diverse trattative di calciomercato che inevitabilmente daranno un nuovo volto – e nuove ambizioni – al gruppo allenato da Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico toscano, in scadenza nel 2025, dovrebbe rimanere dov’è per tentare di riportare in alto la Juventus. Si comincerà dalle uscite che promettono di essere tante e assolutamente sorprendenti. Partendo dall’attacco occhio a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

I due gioielli non hanno costruito un feeling eccezionale con l’allenatore toscano: in particolar modo il serbo è apparso come un lontano parente del cecchino implacabile alla Fiorentina. Per Chiesa è anche una questione economica: la richiesta di un rinnovo a 8 milioni netti a stagione ha spiazzato la ‘Vecchia Signora’ che ora potrebbe cederlo e fare cassa. Un altro dei big che inesorabilmente è finito sul lungo elenco dei cedibili è Gleison Bremer. Un’ottima stagione quella del brasiliano che è rimasto praticamente l’unico baluardo che ha quasi sempre raggiunto la sufficienza.

Bremer finanzia il mercato: alla Juve ne arrivano due

Adesso il brasiliano, che i bianconeri valutano non meno di 60 milioni di euro, è molto richiesto all’estero. In particolar modo in Premier League dove numerose società a caccia di un forte centrale potrebbero decidere di puntare forte sull’ex Torino. La cessione di Bremer finanzierebbe un doppio colpo di assoluto valore per la ‘Vecchia Signora’.

In primis il futuro centrale che prenderebbe il posto dell’ex granata: occhi a Madrid dove Mario Hermoso piace da mesi tantissimo alla dirigenza bianconera. Il 28enne spagnolo, in scadenza tra un anno coi ‘Colchoneros’, potrebbe essere la scelta giusta per potenziare il reparto arretrato. Difesa che sicuramente perderà Leonardo Bonucci, tra un anno, per stessa ammissione del centrale di Viterbo. Ma coi 60 milioni di Bremer i bianconeri andrebbero forti anche su un nuovo e polivalente laterale che possa rimpiazzare Cuadrado nei piani di Allegri.

Il nome giusto può essere quello di Timothy Castagne, il cui contratto col Leicester scadrà nel 2025 e già adesso in uscita dai ‘Foxes’. Per circa 35 milioni di euro complessivi, tra Hermoso e l’ex atalantino, la Juventus punterebbe a firmare un doppio colpo ‘conservando’ anche 25 milioni dall’ormai quasi certa partenza estiva di Bremer.