Inter, altro blitz di Marotta: è fatta per 7 milioni

Un altro affondo di mercato da parte dell’Inter. Ormai è già tutto fatto, ecco i dettagli dell’operazione

I nerazzurri si stanno muovendo molto in sede di calciomercato, così da concedere a Simone Inzaghi una rosa altamente competitiva in vista della prossima stagione, dove la squadra cercherà di essere all’altezza della situazione in ogni competizione.

Dopo la Champions sfiorata, si cercherà infatti di rimanere ad alti livelli in Europa, con l’obiettivo di partecipare al primo Mondiale per Club a 32 squadre nel 2025. Al tempo stesso si vorrà conquistare lo scudetto per arrivare al traguardo tanto ambito della seconda stella.

Negli ultimi giorni la società interista è pronta a mettere una serie di colpi importanti, a partire da Marcus Thuram, appena bruciato al Milan e proveniente a zero dal Borussia MoenchenGladbach. Mentre è a buon punto, o meglio alle battute conclusive la trattativa per arrivare ad Azpilicueta dal Chelsea, sempre a zero dopo la rescissione dello spagnolo del contratto in scadenza fra un ano.

Con i Blues si valuta anche il rinnovo del prestito di Lukaku, ma fin qui i londinesi hanno sempre detto no. E poi la dirigenza è pronta ad investire per un giovane talento.

Inter, è tutto tuo: è fatta per 7 milioni di euro

Stiamo parlando di Yann Aurel Bisseck, difensore classe 2000 nato a Colonia. Nella città tedesca si formerà agli inizi di carriera, per poi trasferirsi appena maggiorenne in Olanda, al Roda. Successiva l’esperienza in Portogallo ,al Vitoria Guimaraes, prima di approdare ai danesi dell’Aarhus.

Nel suo ultimo club ha mostrato le sue doti, tanto da far registrare numerosi interessi da tutta Europa, da un suo possibile ritorno in Germania, dove Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte erano sulle sue tracce, fino alla Premier League.

Per riuscire ad ottenerlo, l’Inter ha battuto infatti la concorrenza di Tottenham e del Manchester City. Secondo quanto riportato da calciomercato.it sarebbe in dirittura di arrivo l’affare per una cifra di 7 milioni (il prezzo della clausola) da versare all’Aarhus in 2 anni. Per il giocatore sarebbe invece pronto un contratto di 5 anni.

Proprio la volontà del difensore è stata decisiva per la chiusura della trattativa tra le due società. Dopo l’Europeo Under 21 il ragazzo svolgerà le visite mediche per poi ufficializzare il suo approdo in nerazzurro, alla corte di Simone Inzaghi.