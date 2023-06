Juve, per Allegri 40 milioni dall’Arabia: il mister ha deciso

Massimiliano Allegri piace in Arabia dove è pronto un super contratto. Ecco cosa sta succedendo

L’Arabia Saudita vuole diventare il centro del mondo del calcio. La Pro Saudi League potrebbe infatti diventare, nel giro di poco tempo, il fulcro del movimento sportivo più seguito in Europa.

I proprietari dei club, guidati dal Governo, non stanno badando a spese rendendosi protagonisti di trasferimenti ultramilionari. Karim Benzema, dopo 14 anni di Real Madrid, ha detto sì all’Al-Itthad. Stesso club in cui si è accasato N’Golo Kante.

A proposito di ex Chelsea, anche Kalidou Koulibaly sarà uno dei giocatori che farà parte del campionato saudita. L’ex numero 26 del Napoli, infatti, è, a tutti gli effetti, un giocatore dell’Al Hilal che verrà allenato da Gattuso.

Mancano solo gli ultimi dettagli, ma anche Marcelo Brozovic sarà protagonista della Pro Saudi League. Infatti, il centrocampista dell’Inter ha raggiunto l’accordo con l’Al Nassr. Dunque avrà la grande responsabilità di servire palloni pesanti a Cristiano Ronaldo.

Non è stata una stagione tranquilla per la Juventus. Il club bianconero tra situazioni di campo ed extra ha trascorso una stagione alquanto tribolata. In questi casi, come al solito, le responsabilità sono ricadute sul tecnico.

Nel corso dell’anno, infatti, i tifosi bianconeri non si sono risparmiati dal criticare l’operato di Massimiliano Allegri. Per l’allenatore toscano è stato adottato un hastag ad hoc. La grande maggioranza dei post incentrati sul “responsabile” tecnico della Juventus si concludevano, sempre, con il “tag” “AllegriOut“. Un messaggio che appare molto chiaro.

Allegri, offerta monstre giunta dall’Arabia: la risposta del tecnico

Se c’è chi spera di non rivedere Allegri sedere sulla propria panchina, c’è chi invece, lo vorrebbe alla guida tecnica del proprio club. È il caso degli arabi dell’Al-Hilal che hanno contattato l’allenatore proponendogli un contratto della durata di tre anni con un ingaggio di 40 milioni a stagione. Una proposta allettante che di certo ha dato di che di pensare al tecnico bianconero.

L’allenatore, ha comunicato la sua decisione all’Al-Hilal. Allegri, secondo quanto riportato da Giovanni Capuano, ha rimandato al mittente la lusinghiera proposta. Il tecnico toscano, infatti, ha ribadito, con decisione, la sua volontà di restare alla Juventus. Una scelta forte, quella di Allegri, confermata anche da un innesto nel suo staff tecnico. Infatti, al fianco dell’allenatore ci sarà anche Francesco Mangnanelli, ex capitano del Sassuolo e, soprattutto, ex pupillo di Allegri ai tempi in cui il toscano era alla guida tecnica del club neroverde.