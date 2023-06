Pogba sconvolge i tifosi della Juve, adesso è ufficiale: cambia tutto

Paul Pogba sorprende tutti: i tifosi non si aspettavano il gesto del centrocampista francese, adesso è ufficiale

Una stagione completamente da dimenticare quella per Paul Pogba, che di certo non è mai riuscito a dare il suo apporto alla causa bianconera. Ritornato alla Juve a parametro zero, dopo la naturale scadenza del suo contratto con il Manchester United, alla Continassa è stato accolto quasi come il ritorno del figliol prodigo.

I tifosi, d’altronde, ricordavano perfettamente le qualità del francese e soprattutto il suo impatto sulla Serie A nella prima avventura italiana. Un centrocampista devastante, autore di giocate d’alta scuola e di gol pazzeschi. Fu determinante nel 3-5-2 di Conte m anche in quello di Allegri, prima del trasferimento allo United che versò 100 milioni per riprenderselo.

Eppure il Polpo non ha mai dimenticato la Juve e la nostalgia dei bianconeri l’ha assalito piano piano sempre di più, fino a suggerirgli di tornare. E così in estate il suo arrivo alla Continassa per dare spessore e qualità al centrocampo. Nelle intenzioni di Max Allegri doveva essere la mezzala devastante che incantò l’Italia invece si è rivelato un flop clamoroso.

Paul Pogba ha deciso: lascia i tifosi senza parole

Appena sei presenze nel campionato di Serie A, spezzoni di gare, 10 totali compreso Europa League e Coppa Italia. Arrivato infortunato alla Continassa, Pogba ha saltato tutta la prima parte di stagione, con il suo rientro rimandato di settimana in settimana (ha saltato pure il Mondiale) fino alla 20ma giornata, contro il Monza, quando si vide in panchina.

Non scese in campo in quell’occasione ma la prima apparizione è datata un mese dopo, il 28 febbraio nel derby contro il Torino. Poco più di mezz’ora tra granata e Roma e poi un nuovo infortunio, stavolta agli adduttori che l’ha tenuto fuori per un altro mese. Il rientro a maggio inoltrato prima di un nuovo ko contro la Cremonese.

Di fatto Allegri non ha mai potuto contare sul calciatore che può essere considerato un nuovo acquisto per questa stagione, a patto che ritorni ad essere il calciatore ammirato qualche anno fa. La volontà da parte del giocatore c’è tutta, tant’è che avrebbe preso una decisione clamorosa.

Pur di ritornare tirato a lucido, il francese si è tagliato le vacanze; se in queste settimane ha lavorato sul recupero fisico, è pronto a tornare alla Continassa il 2 luglio, ben una settimana prima rispetto ai compagni che hanno nell’8 luglio la data cerchiata di rosso per il ritorno agli allenamenti.