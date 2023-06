Sostituto dalla Serie A: Icardi torna davvero in Italia

L’ex Inter torna a essere vicinissimo a un ritorno in Serie A: quale sarà la sua destinazione?

Il mercato è ormai entrato nel vivo e uno dei nomi che più degli altri viene accostato ai club di Serie A è sicuramente quello di Mauro Icardi, attaccante argentino che proprio in Italia, con la maglia della Sampdoria, ha cominciato a farsi un nome.

In questa stagione ha disputato un’ottimo campionato al Galatasaray vincendo assieme agli ex “italiani” Dries Mertens e Nicolò Zaniolo un titolo molto atteso dalla caldissima tifoseria turca.

L’argentino ha mostrato anche di possedere i guizzi che lo caratterizzavano un tempo e si dice pronto a tornare da protagonista in un club di livello. Questo non sarà il Paris Saint Germain, club dal quale ha intenzione di separarsi in quanto non farebbe parte dei piani tecnici del futuro allenatore, che a meno di sorprese sarà Luis Enrique.

Intanto, in merito alla questione del futuro dell’ex Inter, è spuntata una interessante pista di mercato.

Icardi, ritorno in Serie A?

Lui l’Italia l’ama per davvero e, se fosse stato per lui, chissà sarebbe rimasto persino all‘Inter dove ha indossato la fascia da capitano per un periodo abbastanza lungo.

Prima di litigare con la società nerazzurra, o meglio con l’allora allenatore Luciano Spalletti, l’argentino era considerato nei fatti incedibile. Poi tutto è cambiato e il numero nove ha deciso di abbracciare l’esperienza parigina al PSG, un’esperienza non proprio indimenticabile tralasciando l’aspetto del salario percepito.

Ma a Parigi ormai non lo desiderano più e il Galatasaray non intende più riscattarlo. C’è l’Italia, e la Serie A, nel suo destino e Mauro lo sa. Era stato accostato dapprima alla Juventus, come papabile sostituto di Dusan Vlahovic, poi al Milan, tanto che il suo entourage aveva avuto contatti con l’ex dirigente rossonero Massara.

Ora ci pensa un indizio social ad alimentare la voglia di Icardi di tornare in Serie A. Una storia, poi cancellata, della moglie/agente Wanda Nara: in quei brevi momenti pubblicati l’argentina si trovava a Milano. Un indizio di mercato? Non lo sapremo mai.

Nel frattempo, il Galatasaray ha di fatto messo da parte l’ipotesi di un riscatto di Icardi dal PSG in quanto, secondo Firenzeviola.it, avrebbe contattato l’entourage di Luka Jovic, attaccante della Viola. Qualora il club turco convincesse l’ex Real Madrid, l’argentino avrebbe ampie possibilità di accettare una offerta proveniente dalla Serie A.