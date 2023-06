Una scollatura senza limiti: Elettra Lamborghini da guardare con cautela

Bellissima sempre, ma anche provocante: è ovviamente lei, la splendida cantante Elettra Lamborghini che fa ammattire i fan

Ironica, simpaticissima e anche sensuale. Ecco la bella cantante italiana ed ereditiera, Elettra Lamborghini. Il pubblico la conosce ormai da tempo e quindi sa anche di che pasta è fatta, con tutta la sua esuberanza fisica e non, ma c’è chi non si abituerà mai veramente ai suoi post social. Sempre più hot.

Come detto, la bellissima classe ’94 sa essere molto simpatica ed in effetti la sua spontaneità è uno dei motivi per cui è molto amata dal pubblico. Da dire, però, che è anche oltre che formosa, è molto sensuale e così sa sempre come ammaliare i suoi seguaci. Alcune storie o post di Elettra sono veramente da capogiro totale per gli ammiratori.

Elettra ha deciso che, dopo la fama grazie alla tv e quella dovuta al suo cognome era ovvia, si sarebbe presa anche i social. E così è stato. Con il suo fisico pazzesco ed i suoi occhioni verdi, la cantante pop ha sbalordito tutti. Se alcuni post sono veramente da perdere la testa, le sue curve certo è da dire, la aiutano tanto. Le misure della bellissima emiliana, infatti, sono 91-63-91. Certo, non da sottovalutare per chi su Instagram cerca post hot come i suoi.

Eletta boom! Scollatura senza limiti

Divertente, bella e anche con un corpo mozzafiato, i fan non potrebbero desiderare di più. Infatti, la bellissima ereditiera che ha partecipato anche a diversi programmi famosi stranieri come Gran Hermano VIP, Geordie Shore e Acapulco Shore, vanta un grandissimo numero di follower.

Si parla di 7,2 milioni di follower. Insomma, provate a fare di meglio. Da ricordare anche che la bella italiana ha partecipato nel 2020 al Festival di Sanremo con Musica (e il resto scompare).

Ma a lei, ormai, un trampolino di lancio non serve più. La verità è che ora la bolognese vuol solo far impazzire i tantissimi fan che ormai la seguono da anni, e magari portarne a casa altri.

Come fa? Ecco il suo ultimo post, facile capire come… La bellissima classe ’94, che ha anche una sorella maggiore famosa, Ginevra, posa interamente vestita di rosso. Oltre a guanti lunghi come il pantalone, la meravigliosa ereditiera ha anche un corpetto che però è striminzito.

Ed eccola in tutto il suo splendore, consapevole che gli ammiratori ammattiranno per lei. La scollatura non perdona: il pazzesco lato A di Elettra è infatti scoperto quanto basta. I fan sono in delirio, non è una novità…