“Arriva Milinkovic e vanno via due big”: ribaltone alla Juve

La Juve ha deciso di cambiare la sua strategia: i bianconeri pronti a cedere due big per arrivare a Milinkovic-Savic

La Juve è già molto attiva sul mercato, nel tentativo di regalare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva che possa tornare a lottare per lo scudetto dopo tre anni in cui i tifosi bianconeri hanno dovuto guardare altre squadre festeggiare il tricolore.

I bianconeri hanno diverse operazioni in ballo, a cominciare da quelle in uscita. Dopo aver salutato Di Maria e Paredes, che hanno lasciato la Continassa dopo un solo anno, la Juve potrebbe separarsi anche da Juan Cuadrado (il suo contratto scade il 30 giugno) e Alex Sandro, che pare abbia ricevuto una ricca offerta dall’Arabia.

Per quanto riguarda Rabiot, la Juve sta trattando con il giocatore francese per provare ad arrivare ad un rinnovo di contratto, ma stando alle ultime indiscrezioni pare che il Manchester United abbia riallacciato i rapporti con il centrocampista per provare a portarlo all’Old Trafford a parametro zero.

In caso di addio di Rabiot – che Allegri vorrebbe assolutamente tenere – i bianconeri avrebbero già pronta l’alternativa. Si tratta di un vecchio pallino della Juventus, inseguito a lungo in questi anni ma mai così vicino come stavolta.

Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, autore di un’altra eccellente stagione con la Lazio, culminata con 47 presenze e 11 gol in tutte le competizioni.

Juve, tutto su Milinkovic-Savic: vanno via due pezzi pregiati

Per il centrocampista serbo la Lazio chiede circa 40 milioni di euro, ma la Juve ha delle interessanti contropartite – Rovella e Zakaria su tutti – da offrire al club di Claudio Lotito per abbassare il prezzo del ‘Sergente’. L’arrivo di Milinkovic-Savic sembra condizionato anche dalla permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus.

Il tecnico livornese avrebbe infatti rifiutato le ricchissime offerte arabe (si è parlato di 30 milioni di euro a stagione per tre anni) per proseguire la sua avventura in bianconero. Uno lieto fine che però non sarebbe stato accolto con entusiasmo da alcuni giocatori, che avrebbero invece gradito un cambio in panchina. Tra questi ci sarebbero Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che potrebbero lasciare la Juventus per consentire a Madama di fare cassa e investire sul mercato.

Per Chiesa la Juve ascolterebbe proposte dai 70 milioni in su, mentre per Vlahovic i bianconeri vorrebbero almeno 80 milioni. In caso di cessione di uno dei due pezzi pregiati (o di entrambi) la Juve si tufferebbe immediatamente su Milinkovic-Savic, che consentirebbe al centrocampo bianconero di fare un grosso salto di qualità.