Arrivano 110 milioni alla Juve: due cessioni eccellenti

Niente più spese folli, piuttosto la Juventus cerca entrate cospicue dal mercato ed infatti pensa di cedere due calciatori

Si pensa anche alle entrate, dove tra pochi giorni si apriranno i battenti con l’arrivo di Timothy Weah ma soprattutto alla Juventus pensano ai rientri in termini economici. La non partecipazione alla prossima Champions League si farà sentire sui prossimi fatturati e non sembrerebbe il caso di fare follie.

I costi non sono soltanto quelli del mercato, ma anche quelli degli stipendi. Non a caso i bianconeri hanno già lasciato andare Angel Di Maria e pensano ancora ad altri addii. Ovviamente ciò non significa che ci saranno solo uscite di livello, ad esempio per quanto riguarda il centrocampo potrebbe arrivare Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista della Lazio potrebbe andare altrove, visto che ha rinnovato per un altro anno Adrien Rabiot. Ad ogni modo gli acquisti si faranno con i soldi delle cessioni e quindi, da un po’, i tifosi bianconeri si sono abituati all’idea. Da settimane, tra l’altro, si parla della possibile cessione di Dusan Vlahovic.

La Juve vende tutti! Sacrificati per 130 milioni

Del mercato della Juventus ha parlato l’esperto di mercato, Paolo Bargiggia su ‘7 Gold’. Adesso ci sarebbero due nuovi calciatori che sembrerebbero in procinto di cambiare maglia. Ciò potrebbe consentire ai bianconeri di non cedere anche il loro bomber. In entrata, con le due cessioni di cui si parla, arriverebbero nelle casse della società torinese circa 110 milioni.

60 milioni potrebbero arrivare dalla vendita di un difensore, Gleison Bremer, che dopo diversi anni al Torino è passato alla Juve nell’estate del 2022. Dodici mesi dopo potrebbe già andar via. Sul centrale classe ’97 ci sarebbero alcune squadre di Premier League, tra cui il Tottenham.

Ulteriori 70 milioni arriverebbero dalla probabilissima cessione di un altro classe ’97, Federico Chiesa, corteggiato da diverse squadre estere. Il figlio d’arte è valutato sui 50 milioni