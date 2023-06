Calciomercato: stanno prendendo Cavani, sta firmando

Edinson Cavani è ormai prossimo a firmare per una squadra. La svolta di calciomercato è arrivata in queste ultime ore. Ecco i dettagli.

E’ tempo di tornare in campo per Edinson Cavani. L’ex Napoli, infatti, ha voglia di rimettersi gli scarpini ed iniziare una esperienza completamente differente dalle ultime e per questo motivo la fumata bianca sembra essere assolutamente fattibile.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, un club ha avviato i contatti con Edinson Cavani e il colpo di calciomercato potrebbe avverarsi nel giro di qualche giorno. Si tratta di una svolta improvvisa e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Mercato: è fatta per Cavani, ecco con chi firma

Edinson Cavani è pronto a ritornare in campo per dimostrare di essere ancora una volta uno dei calciatori destinati sicuramente a fare la differenza. Come spiegato in precedenza, c’è un club che ha deciso di accelerare e nelle prossime ore potrebbe addirittura arrivare la chiusura della trattativa anche se non sarà semplice. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore di intraprendere questa avventura che è sicuramente completamente differente dalle altre.

Secondo quanto scritto da tuttomercatoweb.com, in queste ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra Cavani e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club arabo punta l’ex Napoli per rinforzare il proprio reparto offensivo e quindi ben presto ci attendiamo delle novità di calciomercato importanti in questo senso. Non ci resta che aspettare, quindi, ancora un po’ di tempo e si avrà una certezza in questo senso.

Cavani potrebbe decidere di partire dall’Arabia Saudita per provare a regalarsi delle soddisfazioni importanti. Naturalmente resta da capire se c’è la volontà dell’attaccante a sposare questo progetto o magari aspetterà un po’ di tempo per capire se c’è un’altra chance in un campionato assolutamente competitivo.

Ultime Cavani: l’Al-Nassr ci pensa

L’Al-Nassr pensa a Cavani per inforzare il proprio reparto offensivo in questo calciomercato. Una coppia con CR7 sarebbe assolutamente formidabile e soprattutto porterebbe la squadra araba ad avere uno degli attacchi più forti dell’intero campionato. Naturalmente resta da capire la volontà dell’ex Napoli di sposare questo progetto.

Il campionato sta diventando competitivo e quindi potrebbe arrivare il tanto atteso via libera potrebbe arrivare in davvero poco tempo. Ma per il momento non si hanno delle cerezze.