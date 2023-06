Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: Icardi prende quota

La Juventus potrebbe salutare Dusan Vlahovic durante la sessione di calciomercato estiva puntando su Icardi in attacco.

Il futuro di Vlahovic alla Juventus è ancora tutto da definire. L’attaccante potrebbe essere sacrificato per fare cassa e sistemare i conti delle casse bianconere.

Il mancato accesso alla prossima Champions League costringerà la Juventus a cedere un pezzo importante della rosa per fare cassa ed i bianconeri stanno valutando le proposte che stanno giungendo per Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non è riuscito ad esprimere tutte le sue potenzialità in questo anno e mezzo passato con la maglia della Juventus. Nel caso in cui dovesse verificarsi l’addio dell’ex Fiorentina, i bianconeri potrebbero puntare su Mauro Icardi, ed in questo senso arrivano delle conferme.

Calciomercato Juventus, conferme sull’interesse per Mauro Icardi

La Sisal, nell’ambito delle quote relative al calciomercato, ha bancato il passaggio di Mauro Icardi alla Juventus a 2.75. Una quota bassa che fa pensare ad un possibile ritorno del centravanti argentino nel nostro campionato.

Il centravanti è molto apprezzato da Massimiliano Allegri che già in passato lo aveva cercato per la Juventus. La punta è di proprietà del PSG che lo ha girato in prestito al Galatasaray. La buona annata vissuta con la squadra turca ha riportato diverse big europee sull’attaccante classe 1993 che, dopo le avventure con Sampdoria ed Inter, sarebbe vicino al ritorno in Serie A. I bianconeri non sarebbero però l’unica possibilità per il classe 1993 che sarebbe finito nel mirino di un’altra big del nostro campionato.

L’attaccante argentino infatti piace anche al nuovo corso del Milan con Furlani e Moncada pronti a valutare l’acquisto della punta dal PSG per mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo attaccante dopo il ritiro di Zlatan Ibrahimovic. Un acquisto che saprebbe di tradimento per l’Inter, squadra della quale è stato a lungo capitano prima di chiudere con il trasferimento in Francia al PSG.

Per quello che riguarda Vlahovic al momento non ci sono offerte ufficiali per il centravanti serbo. Il giocatore classe 2000 è finito nel mirino del Bayern Monaco e del Chelsea che sono però prima alle prese con le cessioni prima di reinvestire in entrata. Il prezzo fissato dalla Juventus per l’attaccante ex Fiorentina è di circa 70 milioni di euro ma la sensazione è che si possa chiudere anche per 60 milioni con la punta che rischia di salutare Torino dopo una sola stagione e mezza con la maglia bianconera.